Шакира заплатила 20 миллионов евро, чтобы избежать тюрьмы

Сегодня, 17:36

Певица заплатила штраф за уклонение от налогов

Шакира. Фото: instagram.com/shakira
Шакира. Фото: instagram.com/shakira

Знаменитая колумбийская певица Шакира была оштрафована на 20 миллионов евро (или 25 миллионов долларов), после обвинений в уклонении от налогов в Испании, как сообщает испанское издание El Periodico. 

Артистка была вынуждена выплатить крупную сумму после того, как власти Испании  потребовали от налоговой службы проверки всех доходов Шакиры в период с 2011 по 2014 года. Известно, что средства была уплачены лишь за 2011 год и певица может впоследствии подать апелляцию на требование налоговой инспекции.

Выяснилось, что Шакира проживала на территории Испании в течение трех лет и должна была выплатить налог, от доходов в Испании в том числе. Источники, близкие к окружению Шакиры, которая в 2015 году стала полноправным налогоплательщиком в Испании, рассказали, что она всегда выполняла свои налоговые обязательства и была готова соблюдать все "экономические последствия", без преднамеренной попыткой уклониться от налогов.

Испанская налоговая инспекция и дальше будут следить за финансовыми делами Шакиры и в случае повторного отклонения от налогов, певице может грозить тюремное заключение.

Напомним, Шакира и Жерар Пике впервые за долгое время предстали вместе на публике.

Интересно, что певица с супругом родились в один день с разницей в 10 лет. В начале февраля пара отмечала день рождения.
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