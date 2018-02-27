Шакира заплатила 20 миллионов евро, чтобы избежать тюрьмы
Певица заплатила штраф за уклонение от налогов
Знаменитая колумбийская певица Шакира была оштрафована на 20 миллионов евро (или 25 миллионов долларов), после обвинений в уклонении от налогов в Испании, как сообщает испанское издание El Periodico.
Артистка была вынуждена выплатить крупную сумму после того, как власти Испании потребовали от налоговой службы проверки всех доходов Шакиры в период с 2011 по 2014 года. Известно, что средства была уплачены лишь за 2011 год и певица может впоследствии подать апелляцию на требование налоговой инспекции.
Выяснилось, что Шакира проживала на территории Испании в течение трех лет и должна была выплатить налог, от доходов в Испании в том числе. Источники, близкие к окружению Шакиры, которая в 2015 году стала полноправным налогоплательщиком в Испании, рассказали, что она всегда выполняла свои налоговые обязательства и была готова соблюдать все "экономические последствия", без преднамеренной попыткой уклониться от налогов.
Испанская налоговая инспекция и дальше будут следить за финансовыми делами Шакиры и в случае повторного отклонения от налогов, певице может грозить тюремное заключение.
Напомним, Шакира и Жерар Пике впервые за долгое время предстали вместе на публике.
Интересно, что певица с супругом родились в один день с разницей в 10 лет. В начале февраля пара отмечала день рождения.
Вы сейчас просматриваете новость "Шакира заплатила 20 миллионов евро, чтобы избежать тюрьмы". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"