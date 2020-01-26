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Шарлиз Терон рассказала, как страдала из-за процесса усыновления детей

Наибольшим своим достижением актриса считает материнство

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:06
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Фото: AFP

Известная актриса Шарлиз Терон, которая призналась в насилии в собственной семье, откровенно рассказала, как впервые встретила своих приемных детей. Звезда кино воспитывает 4-летнюю дочь Августу и 7-летнего сына-трансгендера Джексона.

О звездных детях смотрите в сюжете:

Как рассказала Шарлиз Терон в одном из недавних интервью, усыновление детей стало одним из переломных моментов в ее жизни. Несколько лет назад из-за переживаний о малышах знаменитость испытывала сильнейший стресс.

"Я отчетливо помню, как впервые увидела Джексона в окно. Я сразу вышла из машины. Кто-то держал ее на руках, и мое сердце просто выскакивало из груди. Это настолько эмоциональное чувство, ‒ о своем сыне Терон говорит в женском роде. ‒ Во второй раз мне пришлось ждать два часа, чтобы встретиться с ней. Это были худшие два часа в моей жизни".

Шарлиз добавила, что никогда не была готова к материнству, но подчеркивает, что не жалеет о своем выборе. Сейчас она практически все свободное время посвящает своим детям. Отметим, что первого ребенка (это был Джексон) актриса усыновила в 2012 году. В возрасте 7 лет он заявил, что чувствует себя как трансгендерная девочка. После чего ребенку было разрешено носить одежду для девочек.

Накануне мы писали, что Тимур Мирошниченко задумался о рождении третьего ребенка.

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