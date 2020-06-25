Шарлиз Терон резко ответила на вопрос об их с Шоном Пенном свадьбе

Шарлиз Терон отрицает, что была помолвлена с Шоном Пенном

Знаменитая актриса Шарлиз Терон, которая ранее рассказала, как страдала из-за процесса усыновления детей, прокомментировала слухи о свадьбе с актером и режиссером Шоном Пенном. Недавно в прессе было множество волнительных заявлений о том, что Шарлиз Терон и Шон Пенн были помолвлены и готовились к свадьбе. Но теперь знаменитая актриса сообщила, что это не правда.

Шарлиз Терон Фото: Getty Images

Звезда нового фильма "Скандал", в котором она снялась с Марго Робби и Николь Кидман, на днях появилась на популярном шоу Говарда Стерна и развенчала миф о том, что она якобы почти вышла замуж за знаменитого режиссера.

"Это какая-то чушь. Нет, мы встречались, и это единственное, что мы делали, мы встречались. Конечно, у нас были любовные отношения", – резко ответила Шарлиз Говарду Стерну.

Кроме того, Шарлиз добавила, что никогда не хотела выходить замуж.

"Это никогда не было чем-то важным для меня", – сказала актриса.

Это не первый раз, когда Шарлиз Терон пытается внести ясность о своей личной жизни. Год назад Шарлиз Терон сказала эффектную фразу журналистам на церемонии – "Я абсолютно доступна", намекнув, что она свободна уже 10 лет.

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