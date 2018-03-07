Шарлиз Терон воспользовалась модным трюком, который подсмотрела на показе Christian Dior

Сегодня, 14:00

На премьеру актриса пришла в белоснежном костюме

Шарлиз Терон. Фото: AFP
Шарлиз Терон. Фото: AFP

В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма "Опасный бизнес" с Шарлиз Терон в главной роли.

Шарлиз продемонстрировала total look из кутюрной коллекции Christian Dior сезона весна-лето 2018.

На премьеру актриса пришла в белоснежном костюме, состоящем из зауженных брюк и жакета. К наряду Терон подобрала золотые босоножки на шпильках и сетчатые чулки.

Шарлиз воспользовалась модным трюком, который она подсмотрела на показе.

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Фото: AFP 

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Фото: AFP 

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Напомним, Шарлиз Терон призналась, что ей совершенно не понравилось целоваться с Вин Дизелем. Интересно, что 49-летний Вин Дизель оценил совсем иначе поцелуи с Шарлиз Терон — любовная сцена произошла между ними на съемочной площадке "Форсажа-8" – очередного фильма франшизы.

Ранее Шарлиз Терон заявила, что актрисам следует отказаться от "вежливого" подхода к вопросу гонораров и вести себя более требовательно и жестко. Разница в гонорарах мужчин и женщин в Голливуде – одна из самых острых тем. До того, как разразился секс-скандал с Вайнштейном и прочими, именно неравенство гонораров обсуждалось горячее всего. 
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Источник:

"Сегодня"

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