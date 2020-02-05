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Шеннен Доэрти после признания о раке опубликовала трогательное послание

Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" не теряет оптимизма

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:30
Шеннен Доэрти
Шеннен Доэрти
Фото: Getty Images

4 февраля известная 48-летняя актриса и звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Шеннен Доэрти заявила, что у нее четвертая стадия рака молочной железы. Громкое признание звезда сделала в эфире утреннего шоу Good Morning America во Всемирный день борьбы с раком.

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Новость о страшной болезни всколыхнули поклонников звезды во всем мире. Но актриса, похоже, не теряет оптимизма и продолжает усиленную борьбу с онкологией. На своей странице в Instagram Шеннен Доэрти оставила трогательное послание.

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"Мы живем только один раз, Снупи!" – говорит Чарли. На что его любимец отвечает: "Неправильно! Мы умираем только один раз, а живем каждый день!"" – опубликовала звезда трогательную картинку.

Отметим, что впервые рак у Шеннен Доэрти обнаружили в 2015 году, а спустя два года наступила ремиссия. О том, что онкология вернулась, звезда сериала "Зачарованные" узнала еще в прошлом году, накануне смерти ее коллеги, актера Люка Перри.

Ранее мы также писали, что Шеннен Доэрти рассказала, как рак повлиял на ее семью.

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