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Шеннен Доэрти о своей онкологии: "Трудно завершить дела, когда чувствуешь, что проживешь еще 10 лет"

Сегодня, 19:21

Актриса призналась, как проходит лечение рака груди четвертой стадии

49-летняя актриса Шеннен Доэрти, которая борется с раком груди четвертой стадии, рассказала подробности своего лечения в откровенном интервью Elle. Звезда сериалов "Беверли-Хиллз, 90210" и "Зачарованные" призналась, что ее болезнь уже неизлечима.

Доэрти старается задержать развитие недуга, принимая гормональные препараты. Впервые рак у актрисы диагностировали в 2015 году, потом наступила ремиссия.

Шеннен Доэрти
Шеннен Доэрти
Фото: elle.com

"Я еще не садилась писать письма. Это то, что мне нужно сделать. Мне нужно кое-что сказать маме. И хочу, чтобы мой муж знал, что он для меня значит", – признается актриса.

Также Доэрти разрабатывает ряд проектов, в том числе новое телешоу, и изучает способы использования своего публичного профиля для защиты интересов других пациентов с метастатическим раком груди.

"Я чувствую себя очень, очень здоровым человеком. Трудно закончить свои дела, когда вы чувствуете, что проживете еще 10 или 15 лет. Во мне много жизни", – сказала актриса.

В феврале 2020 года Доэрти узнала о возвращении рака и решила сообщить об этом только близким друзьям при встрече, пригласив на нее онколога. По словам врача актрисы, ее рак стал метастатическим, что означает, что он распространился за пределы груди и лимфатических узлов.

В случае Шеннен, несмотря на операцию, химиотерапию и облучение, которым она подверглась после первого диагноза, оказалось, что некоторые раковые клетки пережили облучение и попали в ее позвоночник. В конце концов, болезнь, скорее всего, распространится дальше, на мозг, легкие, и печень женщины.

Тем не менее есть основания для надежды, заявил ее онколог. Лечение метастатического рака груди, который когда-то был автоматическим смертным приговором, в последние годы продвинулось вперед, и пациенты живут дольше и имеют лучшее качество жизни. Однако Доэрти придется лечиться до конца ее жизни.

Шеннен Доэрти
Шеннен Доэрти
Фото: elle.com

Болея раком, Доэрти подвергается высокому риску смерти от COVID-19. Поэтому она и ее муж вернулись домой в Малибу и решили самоизолироваться. Их дом восстановлен после лесных пожаров в Калифорнии в 2018 году. Шеннен наслаждается спокойной жизнью, временем с любимым человеком и отвлекается работой в огороде. Также женщина призналась, что подводит итоги собственной жизни.

Напомним, коллега Шеннен Доэрти рассказал о ее состоянии.

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