Шер о съемках в "Мамма Міа!": "Мне нанесли два килограмма макияжа"

Легендарная певица и актриса рассказала о своем участии в экранизации мюзикла

Шер. Фото: Getty

Во второй части экранизации мюзикла "Мамма Міа!" одну из главных ролей наряду с Мерил Стрип и Амандой Сейфрид сыграла легендарная американская поп-исполнительница и актриса Шер.

В фильме она исполнила роль матери Мэрил Стрип. В недавнем интервью для октябрьского выпуска журнала Attitude 72-летняя артистка рассказала о том, с чем ей пришлось столкнуться во время съемок.

"Макияж. Мне нанесли пять фунтов (2,2 килограмма. – Ред.) макияжа", – пошутила артистка, "Также режиссер мне очень понравился, и я думаю, что он проявил особую заботу, чтобы снимать меня с правильным освещением. Для меня это важно. Прекрасная работа. Я пока не смотрела весь фильм, потому что еще не готова. Но я посмотрю его позже. Мне действительно не нравится смотреть фильмы с моим участием сразу после его выхода на экраны", – призналась Шер.

Так как в мюзикле звучат песни знаменитой группы АВВА, Шер поделилась своими впечатлениями и рассказала, какого ей было исполнять хиты легендарного коллектива: "Песни ABBA намного сложнее петь, чем можно было бы себе представить. Они намного сложнее, они гораздо более существенны".

Напомним, Шер и Мерил Стрип страстно поцеловались на премьере фильма.

Отметим, в этом году 68-летняя Мерил Стрип удостоилась 21-й номинации на премию "Оскар" и стала абсолютным рекордсменом по числу номинаций.