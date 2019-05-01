Шэрон Осборн сделала откровенное признание

Жена Оззи Осборна рассказала о депрессии и попытках суицида

Шэрон Осборн трижды пыталась покончить с собой Фото: Instagram/sharonosbourne

Шэрон Осборн, которая жестко раскритиковала Ким Кардашьян, призналась, что трижды пыталась покончить с собой. О многолетней депрессии 66-летняя супруга рок-звезды рассказала на шоу The Talk Cast.

В рамках программы, ведущей которого является Шэрон, знаменитость открыто заявила, что хотела наложить на себя руки, и у нее это практически получилось.

"Я шутила по этому поводу, хотя не должна была. Я говорила о своей депрессии как "О, первый раз, когда я хотела убить себя, было ок. Второй, тоже. В третий раз..", – сказала Шэрон.

Она пояснила, что ей приходится постоянно бороться с собой и теми сложностями, с которыми она сталкивается каждый день. "Я все еще здесь. Я все еще делаю то, что я делаю. И это борьба. Я бы хотела, чтобы все жили долго и счастливо, но так не бывает", – подытожила Осборн.

К слову, несколько лет назад Шэрон Осборн поведала в интервью, что принимает лекарства от депрессии уже более 16 лет. В 2014 году она также рассказала, что нанесла себе увечья в первые дни отношений с Оззи Осборном, пытаясь доказать ему свою любовь.

Напомним, ранее мы писали, что Оззи Осборн изменял жене с шестью женщинами.

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