Шэрон Стоун отметила 60-летие очень пикантной фотосессией

Стоун призналась, что любит мясо и шоколад, а вот от алкоголя и глютена старается отказываться

Сложно представить, что актриса Шэрон Стоун отпраздновала 10 марта 60-летний юбилей. В честь круглой даты звезда "Основного инстинкта" снялась в пикантной фотосессии для The New York Times, примеряв в кадре бандажное белье и заодно рассказав о любимых средствах по уходу.





Фото: Instagram

Фото: Instagram

Так, Шэрон Стоун делится, что ее утренний ритуал состоит всего из умывания прохладной водой и чистки зубов, но при этом она постоянно пользуется средствами с защитой от солнца. Также ей помогает поддерживать форму пилатес и массажи. Еще Стоун призналась, что любит мясо и шоколад, а вот от алкоголя и глютена старается отказываться.

Напомним, ранее Шэрон Стоун удивила поклонников целлюлитом.

Несмотря на свой возраст, Шэрон Стоун по-прежнему остается в хорошей форме, вызывая зависть у многих своих коллег. Однако, как оказалось, фигура 59-летней знаменитости не идеальна, но при это сама актриса не боится демонстрировать свои изъяны открыто. В пользу этого говорит кадр, размещенный на странице теледивы в сети Instagram. На фото она сидит на диване, облачившись в короткое платье и высокие темные сапоги. Некоторым фолловерам Шэрон Стоун удалось разглядеть целлюлит на бедре кумира.

Также сообщалось, что Эмили Ратаковски опубликовала пикантное фото топлес

О том, как Тина Кароль снялась в эротической фотосессии, смотрите на видео ниже:



