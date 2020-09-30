Шэрон Стоун показала редкое фото со своими детьми

Актриса воспитывает троих сыновей, старшему из которых уже 20 лет

Шэрон Стоун впервые за долгое время показала своих детей. 62-летняя актриса воспитывает троих приемных сыновей Роэна, Лэрда и Куинна, старшему из которых уже 20 лет. Знаменитость редко публикует семейные кадры в социальных сетях, потому для ее поклонников это становится настоящим событием.

В Instagram-аккаунте Шэрон Стоун поделилась архивным фото, сделанным два года назад – на 13-летие Лэрда. К посту она добавила короткую подпись: "С днем сыновей".

Шэрон Стоун с сыновьями Фото: instagram.com/sharonstone

Впервые знаменитость усыновила ребенка в 2000 году, когда была замужем за редактором газеты San Francisco Chronicle Филом Бронштейном. Вскоре мужчина подал на развод, а суд оставил попечительство над сыном Роэном именно Бронштнейну. В 2005 году Шэрон Стоун усыновила Лэрда, а еще через год – младшего Куинна. Сейчас Роэн живет отдельно и навещает звездную маму и своих младших братьев.

Ранее мы писали, что Шэрон Стоун собирается выпустить книгу мемуаров о самом сокровенном.

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