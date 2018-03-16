Шэрон Стоун показала свой роскошный особняк

Сегодня, 16:06

В этот дом актриса переехала 25 лет назад

Шэрон Стоун показала свой дом. Фото: architecturaldigest.com
Шэрон Стоун показала свой дом. Фото: architecturaldigest.com

Знаменитая американская актриса Шэрон Стоун дала интервью журналу об архитектуре и дизайне интерьеров Architectural Digest и показала свой дом, в котором живет уже 25 лет.

60-летняя актриса объяснила, что ее предыдущий дом был не слишком надежным укрытием от безумных фанатов, которые так и норовили проникнуть в ее жилище.

"Было много безумных поклонников, желающих попасть в мой дом. Полиция тогда постоянно находилась рядом. В один прекрасный момент им надоело и они сказали мне паковать мои чемоданы, после отвезли в отель. Мне пришлось искать новый дом".


Дом Шэрон Стоун. Фото: architecturaldigest.com

Дом Шэрон Стоун. Фото: architecturaldigest.com

Дом Шэрон Стоун. Фото: architecturaldigest.com

Дом Шэрон Стоун. Фото: architecturaldigest.com

Дом Шэрон Стоун. Фото: architecturaldigest.com

Дом Шэрон Стоун. Фото: architecturaldigest.com

Дом Шэрон Стоун. Фото: architecturaldigest.com

Дизайнер, а также близкий друг певицы Дуглас Труесдейл, который недавно помогал освежать ремонт в доме рассказал, что у Шэрон отличный вкус: "Шэрон – художник с большой буквы. Что бы это ни был: фотография, актерское мастерство либо декорирование, во все это она привносит свою невероятную энергию и креатив".

К счастью, тот дом, который нашла Шэрон стал нее и ее троих сыновей – Лоэна, Лэрда и Куинна. До того как в 2000 году стать приемной матерью, Стоун перенесла несколько выкидышей. 

Напомним, Шэрон Стоун вступилась за Джеймса Франко, обвиненного в сексуальных домогательствах.

Ранее СМИ рассекретили бойфренда 60-летней Шэрон Стоун, который младше актрисы на 19 лет. 
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