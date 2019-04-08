Шест и полуголая штангистка: Дженнифер Лопес выпустила новый клип

В новой видеоработе артистка меняет несколько нарядов

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Знаменитая американская певица и актриса Дженнифер Лопес сделала подарок своим поклонникам – артистка выпустила яркий и соблазнительный клип на свою новую композицию Medicine, которую она записала совместно с рэпером French Montana.

В клипе Джей Ло меняет несколько нарядов и предстает в разных соблазнительных образах. То певица сидит на карусели в ковбойских сапогах и шляпе, то дефилирует в платье с высокими разрезами. Также она примерила боди, танцуя на шесте. отметим, что навыки подобного танца Джей Ло приобрела во время съемки нового фильма, в котором она играет стриптизершу.

Меньше чем за сутки клип собрал почти 500 тысяч просмотров. В комментариях поклонники артистки отметили, что ее новая песня напоминает им предыдущие треки из 2000-х.

Напомним, "ложку дегтя" в идеальные с виду отношения знаменитой певицы и актрисы Дженнифер Лопес и ее жениха Алекса Родригеса внесла неожиданная новость – 43-летнего бейсболиста обвинили в домогательствах, передает The Sun.

Отмметим, что совсем недавно Алекс Родригес наконец-то сделал предложение Джей Ло.

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