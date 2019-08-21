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Шесть пальцев: Ким Кардашьян снова уличили в фотошопе

Вместо пяти пальцев на ноге у Ким появился шестой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00
Ким Кардашьян и Кайли Дженнер
Ким Кардашьян и Кайли Дженнер
Фото: instagram.com/kimkardashian

Звезду американского реалити-шоу Ким Кардашьян, которая недавно удивила сходством со своей дочерью Чикаго, снова поклонники уличили в использовании фоторетуши.

Смотрите видео, почему Ким Кардашьян страдает от критики:

Американская знаменитость часто попадает под волну критики со стороны поклонников из-за явного фотошопа своих фотографий. Ким старается показывать в социальных сетях лишь идеальную сторону своей жизни, но часто перебарщивает с коррекцией снимков. И снова подписчики в негодовании – Ким Кардашьян опубликовала в Instagram новый кадр, на котором она вместе с младшей сестрой Кайли Дженнер рекламируют коллекцию парфюма KKW X KYLIE.

INSTAGRAM (@kimkardashian)

На первый взгляд – все идеально. Но внимательные юзеры заметили, что на левой ноге Ким вместо пяти пальцев шесть. Поклонники тут же принялись комментировать фотографию, предполагая, что это просто результат некачественного фотошопа.

Скриншот из соцсети

Ранее мы также писали, что супруг Ким Канье Уэст попал в список самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире.

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Ким Кардашьян
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