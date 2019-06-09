Шейк и Купер расстались: что на самом деле происходит между звездами

Инициатором разрыва стала сама Ирина Шейк – СМИ

Брэдли Купер и Ирина Шейк Фото: Getty Images

На днях сеть облетела новость о том, что Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались. Слухи о ссоре одной из самых красивых пар Голливуда ходили давно, но до сих пор причина разрыва была неизвестна. Накануне инсайдер пролил свет на ситуацию вокруг знаменитой модели и семикратного номинанта на "Оскар".

Подробности расставания Ирины Шейк и Брэди Купера:

По информации Entertainment Tonight, инициатором расставания стала Ирина Шейк. Якобы она устала ждать от Брэдли Купера каких-то действий, способных улучшить их отношения.

"Ирина искренне возлагала большие надежды на их с Брэдли совместное будущее и чувствовала, что, как только ребенок родится, они найдут время жениться, но этого так и не произошло. Она ожидала большего от актера во всех отношениях, но она была несчастна, потому что он слишком много времени уделял работе", – говорит инсайдер.

Источник сообщает, что трудности и недоразумения между Шейк и Купер назревали уже давно.

"Недавно Ирина решила, что этого достаточно. Она не чувствует, что получает тот уровень поддержки, и бесконечные разногласия сделали их жизнь невыносимой. Они очень разные люди, и как только они поняли, что вместе их держит только дочь Леа, стало ясно, что лучше расстаться", – передает издание.

Напомним, что несколько месяцев назад Ирина Шейк дала откровенное интервью, в котором призналась, почему предпочитает не комментировать отношения с Брэдли Купером. А вот самому актеру и режиссеру приписывали роман с коллегой по сцене – актрисой и певицей Леди Гагой, но оказалось, что это лишь выдумки поклонников.

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