"Шикарная брюнетка": Маша Ефросинина показала, как хочет выглядеть с утра

Ведущая опубликовала портретное фото

Маша Ефросинина. Фото: пресс-служба

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина в очередной раз очаровала своих поклонников внешним видом. Не секрет, что Маша – обладательница яркой внешности. Ведущая часто сравнивают со многими красотками мира, в том числе и с Моникой Белуччи.

На этот раз Маша опубликовала портретное фото, а ее подписчики пришли в восторг от внешнего вида звезды. Ефросинина с юмором подписала фото: "Хочу так выглядеть с утра", на что поклонники отметили, что ведущая "выглядит отлично и без макияжа".

Маша Ефросинина Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Шикарная брюнетка", "Красивая Мария", "Шикарная, Маша!", "Маша Вы всегда прекрасно выглядите. Даже видео с тренировок, на которых Вы без макияжа смотрятся очень мило. Натуральная красота одно, косметика другое, но красота то никуда не девается", "Да ты просто красотка!!!", "Яка ж ви красуня! Захоплююсь шалено", – прокомментировали поклонники.

Напомним, Маша Ефросинина рассказала о своем выступлении на "Танцах со звездами".

Также Маша Ефросинина показала редкое фото с мамой и сестрой.