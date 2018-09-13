"Шикарная брюнетка": Маша Ефросинина показала, как хочет выглядеть с утра
Ведущая опубликовала портретное фото
Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина в очередной раз очаровала своих поклонников внешним видом. Не секрет, что Маша – обладательница яркой внешности. Ведущая часто сравнивают со многими красотками мира, в том числе и с Моникой Белуччи.
На этот раз Маша опубликовала портретное фото, а ее подписчики пришли в восторг от внешнего вида звезды. Ефросинина с юмором подписала фото: "Хочу так выглядеть с утра", на что поклонники отметили, что ведущая "выглядит отлично и без макияжа".
"Шикарная брюнетка", "Красивая Мария", "Шикарная, Маша!", "Маша Вы всегда прекрасно выглядите. Даже видео с тренировок, на которых Вы без макияжа смотрятся очень мило. Натуральная красота одно, косметика другое, но красота то никуда не девается", "Да ты просто красотка!!!", "Яка ж ви красуня! Захоплююсь шалено", – прокомментировали поклонники.
Напомним, Маша Ефросинина рассказала о своем выступлении на "Танцах со звездами".
Также Маша Ефросинина показала редкое фото с мамой и сестрой.