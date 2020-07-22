Шикарный отель и шеф-повар Гордон Рамзи: новые подробности свадьбы Бруклина Бекхэма

Пара намерена провести церемонию по еврейским традициям

В следующем году 21-летний сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин свяжет себя узами брака с 25-летней Николой Пельтц, актрисой и дочкой миллиардера Нельсона Пельтца.

Появились новые подробности свадьбы. Оказывается, что Бруклин уже присмотрел место для проведения церемонии, его родители уже нашли шеф-повара, а саму свадьбу проведут по еврейским традициям (Никола имеет еврейские корни по отцу, а также является иудейкой).

Шикарный отель в Италии

Ранее мы уже сообщали, что празднование свадьбы пройдет в двух странах: США и Великобритании. Оплатить торжество вызвались как отец Николы, так и родители Бруклина. Младшие братья Бекхэма будут шаферами, а сестра – подружкой невесты.

Похоже, что празднование все-таки пройдет в трех государствах. Как сообщает издание Daily Mail, Бруклин уже присмотрел красивое местечко для проведения торжественной церемонии бракосочетания с Николой. Говорят, что парень рассматривает отель Borgo Egnazia в Италии в качестве места проведения свадьбы. Отель находится в живописном регионе на юго-востоке Италии – Апулия.

Отель Borgo Egnazia Фото: instagram.com/borgoegnazia

Свадьбы на таких живописных площадках могут стоить до 3 миллионов фунтов стерлингов (почти 4 миллиона долларов), поскольку известно, что Джастин Тимберлейк и Джессика Бил ранее отмечали там день свадьбы в 2012 году, и им пришлось потрать не менее вышеуказанной суммы. В отеле есть два частных пляжа, спа-центр и главное здание – замок. Залы вмещают до 400 человек.

Гордон Рамзи – шеф-повар

Как удалось узнать изданию The Sun, Дэвид и Виктория Бекхэм хотят, чтобы знаменитый британский шеф-повар и ресторатор Гордон Рамзи отвечал за угощения на свадьбе их сына. Отметим, что фирменный ресторан Рамзи Restaurant Gordon Ramsay в Лондоне имеет три звезды Мишлен.

"Дэвид и Виктория хотят, чтобы Гордон отвечал за меню в день свадьбы Бруклина. Семьи Рамзи и Бекхэмов – близкие друзья, и Бруклин ранее был в восторге от кухни Гордона. Это лучший выбор", – рассказал источник из окружения семьи.

Гордон Рамзи Фото: gordonramsay.com

Семейные традиции

Так как Никола – еврейка по отцу, некоторые свадебные обряды будут выполнены по еврейским традициям.

"Никола воспитывалась по еврейским традициям, хоть и ее мать Клаудиа – не еврейка, отец Нельсон – очень набожен. Они воспитывали своих детей, чтобы те чтили традиционные еврейские ценности. Когда пара начала говорить о своем будущем, Бруклин согласился на еврейскую свадьбу. Хотя она не пройдет в "сверхрелигиозном" стиле, скорее всего, просто будет содержать традиционные элементы", – рассказал инсайдер изданию Mirror.

Отметим, что и у Бруклина тоже есть еврейские корни: его дед по материнской линии – еврей.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

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