"Школа ненавидела меня": Анна Седокова вспомнила детство

Певица призналась, что в школе с ней никто не дружил

Анна Седокова Фото: instagram.com/annasedokova

Сегодня у школьников начался учебный год, и в честь праздника 36-летняя певица Анна Седокова решила вспомнить свое детство. По словам звезды, она буквально ненавидела ходить в школу, так как была "изгоем" – в том числе из-за того, что ее мама была учительницей.

Смотрите также видео: Анна Седокова выпустила клип на песню "ЯЖЕМАТЬ"

Кроме того, Анна Седокова считает, что она не была популярной в школе из-за отсутствия возможности купить красивую одежду.

"В школе я была уродом. Изгоем и самой не популярной девочкой. Одной из тех, кто плачет в туалете, когда на дискотеке все танцуют парами. Если не верите , то пролистайте следующее фото в карусели ) Сейчас смотрю на фото и понимаю, что ничего страшного же нет, милая девочка , но, наверное, сказалась бедность в которой мы жили, отсутствие шмоток , музыкальная школа и народный ансамбль в добавок ну и Мама, учительница из-за которой меня все считали предательницей , словно я возвращаюсь домой и Маме все рассказываю. Из за этого я никогда и ни о чем маме не рассказывала. Ни о чем", – пишет Седокова.

Анна Седокова в детстве Фото: instagram.com/annasedokova

Певица также призналась, что сверстники с ней не общались. А после выпускного Седокова решила, что больше никогда не вернется в эту школу.

"Школьных друзей у меня нет . Как то не сложилось. Меня никогда не принимали ни в какие компании , не брали на тусовки . Я не курила, не пила , матом не ругалась и то и дело притаскивала бездомных собак в классы. Когда я закончила школу в выпускном платье , которое сама перешила из маминого старого , я сказала , что больше никогда не вернусь. Так что, простите меня. Школу я ненавидела, а Школа ненавидела меня", – написала Анна.

Ранее мы также писали, что украинские знаменитости откровенно рассказали о своих школьных годах.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram