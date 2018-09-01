Школьная пора и архивные фото: как украинские звезды поздравили всех с Днем знаний

Тина Кароль и Катерина Осадчая поделились детскими фото, а Притула повел сына в пятый класс

Катя Осадчая. Фото: instagram.com/kosadcha

Сегодня, 1 сентября, в Украине отмечают праздник – День знаний и начало нового учебного года. Некоторые украинские знаменитости в своих Instagram-аккаунтах поспешили поздравить всех с приходом осени и школьной поры, а некоторые отправили в школу своих детей.

Катерина Осадчая решила показать архивное фото себя за школьной партой.

"З першим вересня!", – подписала снимок ведущая.

Катерина Осадчая Фото: instagram.com/kosadcha

Сергей Притула отправил сына в 5-й класс: "Пішов пацан у 5-ий клас;)", – написал ведущий.

Сергей Притула с сыном Фото: instagram.com/siriy_ua

На официальной страничке фан-клуба Тины Кароль в Instagram появилось два архивных фото со школьной поры.

Тина Кароль в детстве Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

"С 1 сентября! С Днем знаний! В школе №22 в Ивано-Франковске Тину Кароль помнят как прилежную и старательную ученицу Танечку Либерман", – отмечается в подписи к фото.

Тина Кароль (на фото – в центре) Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

Солистка группы THE HARDKISS Юлия Санина разместила фото с маленьким сыном и подписала снимок следующим образом: "С Днем Знаний, мои хорошие!) Пусть наука будет интересной".

Юлия Санина с сыном Фото: instagram.com/the_hardkiss

Потап сделал селфи, на котором он уже в новом образе (продюсер сбрил бороду). "З Первым Сентября/Вересня/September", – подписал снимок Потап.

Потап Фото: instagram.com/realpotap

Знаменитый ведущий Анатолий Анатолич также повел дочь в первый класс:

"У вас есть в семье школьники? У нас одна появилась)", – подписал он снимок дочери Алисы.

Дочь анатолия Анатолича – Алиса Фото: instagram.com/anatoliyanatolich





Напомним, Тина Кароль опубликовала редкий снимок в бикини. Ранее Катерина Осадчая примерила стильную вышиванку.