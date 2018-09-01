Школьная пора и архивные фото: как украинские звезды поздравили всех с Днем знаний
Тина Кароль и Катерина Осадчая поделились детскими фото, а Притула повел сына в пятый класс
Сегодня, 1 сентября, в Украине отмечают праздник – День знаний и начало нового учебного года. Некоторые украинские знаменитости в своих Instagram-аккаунтах поспешили поздравить всех с приходом осени и школьной поры, а некоторые отправили в школу своих детей.
Катерина Осадчая решила показать архивное фото себя за школьной партой.
"З першим вересня!", – подписала снимок ведущая.
Сергей Притула отправил сына в 5-й класс: "Пішов пацан у 5-ий клас;)", – написал ведущий.
На официальной страничке фан-клуба Тины Кароль в Instagram появилось два архивных фото со школьной поры.
"С 1 сентября! С Днем знаний! В школе №22 в Ивано-Франковске Тину Кароль помнят как прилежную и старательную ученицу Танечку Либерман", – отмечается в подписи к фото.
Солистка группы THE HARDKISS Юлия Санина разместила фото с маленьким сыном и подписала снимок следующим образом: "С Днем Знаний, мои хорошие!) Пусть наука будет интересной".
Потап сделал селфи, на котором он уже в новом образе (продюсер сбрил бороду). "З Первым Сентября/Вересня/September", – подписал снимок Потап.
Знаменитый ведущий Анатолий Анатолич также повел дочь в первый класс:
"У вас есть в семье школьники? У нас одна появилась)", – подписал он снимок дочери Алисы.
Напомним, Тина Кароль опубликовала редкий снимок в бикини. Ранее Катерина Осадчая примерила стильную вышиванку.