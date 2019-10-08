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Шлейф из фаты и бриллиантовые кольца: появились новые фото со свадьбы Джастина Бибера и Хейли Болдуин

Невеста похвасталась подвенечным платьем от именитого модельера

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:00
Джастин Бибер и Хейли Болдуин
Джастин Бибер и Хейли Болдуин
Фото: instagram.com/haileybieber

Канадский певец Джастин Бибер и модель Хейли Болдуин 30 сентября устроили закрытую церемонию бракосочетания, на которую не были допущены журналисты, поэтому фотографий со свадьбы в сети едва можно отыскать. Но сами молодожены, которые еще находятся под впечатлением от самого важного дня в их жизни, не забывают о поклонниках и периодически делятся в Instagram праздничными снимками.

Джастин Бибер признался, что употреблял тяжелые наркотики. Детали в сюжете:

Так, на опубликованных кадрах можно детально рассмотреть свадебные образы Джастина Бибера и Хейли Болдуин. Подвенечное платье модели поражает красотой – облегающая структура, оголенные плечи и невероятно длинная фата. Автором этого дизайнерского творения выступил модельер Вирджил Абло, который является креативным директором бренда Off-White, а также художественным руководителем мужской одежды марки Louis Vuitton.

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"Вирджил Абло, спасибо за то, что воплотил в жизнь мои замыслы и создал платье моей мечты", – написала Хейли Бибер под фото на своей странице в Instagram.

Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин
Фото: Instagram.com
Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин
Фото: Instagram.com
Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин
Фото: Instagram.com
Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин
Фото: Instagram.com
Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин
Фото: Instagram.com
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Но не только роскошное платье притянуло взгляды поклонников, а и необычная и такая романтичная надпись на фате – "пока смерть не разлучит нас". Также Хейли Бибер опубликовала фото обручальных колец – модель выбрала бриллиантовое кольцо от Tiffany & Co., тогда как ее звездный супруг отдал предпочтение классическому варианту.

Ранее мы также писали, что Джастин Бибер и Хейли Болдуин решили не превращать торжество в публичное мероприятие и закрыли доступ журналистам к месту проведения свадьбы. Но папарацци все же удалось сделать несколько кадров звездной церемонии бракосочетания.

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