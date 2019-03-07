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Шок: Люка Перри отключили от аппарата жизнеобеспечения

Появились шокирующие подробности смерти Люка Перри

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:43
Люк Перри
Люк Перри
Фото: Getty Images

4 марта умер Люк Перри. Актер, сыгравший в культовом сериале "Беверли-Хиллз 90210", скончался в результате обширного инсульта. Ранее было известно, что 28 февраля Люк Перри был срочно госпитализирован и помещен в искусственную кому, однако спасти актера не удалось. В момент смерти рядом находились родные и близкие.

На днях представитель Люка Перри заявил, что семья актера благодарна всем за поддержку, однако не намерена раскрывать подробности. А теперь появилась информация, что Люка Перри отключили от аппарата жизнеобеспечения. Это было непростое решение, которое приняли родные актера, чтобы избавить его от страданий. Об этом изданию US Magazine сообщил источник.

Люк Перри
Люк Перри
Фото: AFP

"Люка Перри немедленно поместили в искусственную кому, чтобы дать его мозгу возможность восстановиться. Родные Люка надеялись, что через 48 часов его вытащат. Но он так и не восстановился. Это было разрушительно. Пять дней спустя, в понедельник, 4 марта, семья Перри, включая его невесту Венди Мэдисон Бауэр, приняла трудное решение снять его с жизнеобеспечения", – утверждает источник.

Ранее мы писали, что последние снимки Люка Перри взбудоражили сеть

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