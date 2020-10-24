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Шок, слезы и отчаяние: украинские звезды рассказали, как их ограбили на гастролях

Сегодня, 12:31

Jerry Heil, Коляденко и Сумская поделились скандальными историями

Какие эмоции вызывает новость об ограблении? Скорее всего – шок. А когда вещи исчезают на гастролях – это настоящая катастрофа для артиста! Программа "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" подготовила скандальные истории от Jerry Heil , Димой Коляденко, Ольгой Сумской и других знаменитостей, которых ограбили в самый неподходящий момент.

Народную артистку Украины Ольгу Сумскую ограбили в академическом театре имени Шевченко в Днепре. Забавно, что неизвестные унесли даже бутерброды, которые были реквизитом для спектакля.

Актриса Ольга Сумская в сериале "Сага"
Актриса Ольга Сумская в сериале "Сага"
Фото: телеканал "Украина"

Певица Jerry Heil также лишилась сценического костюма. Наряд для артистки был настоящим талисманом, и его пропажа расстроила девушку.

Jerry Heil
Jerry Heil
Фото: instagram.com/thejerryheil

А вот Суперблондинка Оля Полякова уверяет, что ее некогда украденный на гастролях плащ тореадора стоит кучу денег.

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Любопытно, что после публичного заявления певицы о краже, вор решил не играть в прятки и вернул
ценный реквизит Поляковой.

Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Что такое ограбление на гастролях не понаслышке знает шоумен Дмитрий Коляденко. Он вспомнил случай, произошедший во времена его работы в Сумском музыкальном театре им. Щепкина. Мама Коляденко прислала ему из Монголии шикарную дубленку, в которой начинающий артист поехал на гастроли в Чернигов. Там-то и произошла неприятность.

Дмитрий Коляденко
Дмитрий Коляденко
Фото: instagram/dima_kolyadenko

"Мы жили в каком-то отеле... Ночью я спал, но дверь у меня была открыта, потому что другой артист еще не пришел. Открывается дверь, я понимаю, что это наверное он... Я как почувствовал, у меня как интуиция сработала. Я встаю с кровати, а этот кто-то хватает мою дубленку и начинает бежать по коридору", – рассказывает шоумен.

Коляденко догнал неизвестного и забрал свою вещь. Артист добавил, что наказал вора.

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