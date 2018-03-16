"Шоу Братьев Шумахеров" представит новую актрису проекта

Актеры будут шутить о ситуациях из жизни докторов, политиков и учителей

В субботу, 17 марта, в 21:00 канал "Украина" покажет новый выпуск "Шоу Братьев Шумахеров". В программе, посвященной женщинам и весне, зрители также познакомятся с новой актрисой проекта.

Несмотря на то, что на ближайшие выходные синоптики прогнозируют в Украине похолодание и заморозки, "Шоу Братьев Шумахеров" подарит зрителям настоящее весеннее тепло и вдохновение, ведь субботний выпуск проекта будет посвящен девушкам. "Новый концерт "Шоу Братьев Шумахеров" – это ода женщинам, и посвящен он, конечно же, нашим милым, очаровательным и обаятельным дамам, – говорят Сергей Цвиловский и Юрий Великий, известные как Братья Шумахеры. – В этом выпуске мы подготовили несколько музыкальных номеров – споем о любви к женщинам, о том, насколько трудно выбрать для них подарок".

Помимо этого, актеры будут шутить о ситуациях из жизни докторов, политиков и учителей. Также зрителей ожидают полюбившиеся забавные сцены из семейной жизни украинских пар.

Еще один весенний сюрприз для зрителей канала "Украина" – в семье "Шоу Братьев Шумахеров" ожидается пополнение: уже в этом выпуске зрители познакомятся с новой обаятельной актрисой проекта Юлией Мотрук. Юлия окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенка-Карого, активно снимается в телесериалах.

Напомним, главные ведущие шоу совместного производства канала "Украина", компаний Star Media и Men’s Studio – закадычные друзья Юрий Великий и Сергей Цвиловский, известные как Братья Шумахеры. Они воплощают абсолютно разных героев: Юрий – примерного семьянина, а Сергей – обаятельного холостяка, но оба не могут понять, как на самом деле сделать женщину счастливой.

Помимо самих Братьев Шумахеров, воплощает забавные сцены из жизни целая команда актеров – Вячеслав Кужим, Евгений Синчуков, Евгения Мякенькая, Артем Русев, Светлана Прус, Николай Атанов.

Смотрите новый выпуск "Шоу Братьев Шумахеров" в субботу, 17 марта, в 21:00 на канале "Украина".

Напомним, в октябре прошлого года ведущий и автор проекта "Шоу Братьев Шумахеров" на канале "Украина" Сергей Цвиловский стал отцом.