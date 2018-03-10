"Холостяк-8" – все подробности первого выпуска шоу с Рожденом Ануси

Стартовал новый 8 сезон шоу "Холостяк" на телеканале СТБ, главным героем которого стал популярный певец, композитор и автор песен – 28-летний Рожден Ануси. Как признался сам артист, вокруг него много девушек, которые часто пишут ему в соцсетях, стремясь познакомиться. Но Рожден все еще одинок. Он надеется, что на шоу сможет найти свою любовь.

У артиста были серьезные отношения с девушкой, которая в итоге ушла к его другу. "Не хватало сил, финансов, мудрости, чтобы удержать любовь, и репутации, которая была нужна ее родителям", – признался артист.

Фото: facebook.com/TheBachelorUa

"Хочется отдать все девушке, которая останется с тобой, даже если у тебя не будет ничего. Именно такой любви я хочу", – сказал Холостяк.

Перед первым знакомством с девушками, ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник попросил расставить Рождена все точки над "і" и рассказать о своих отношениях с Анной Седоковой.

"Пробовали построить с Аней отношения, но поняли, что два артиста – это очень сложно", – прокомментировал Рожден.

Фото: facebook.com/TheBachelorUa

По традиции, пришло время знакомства со всеми претендентками на сердце Холостяка. Девушки прибыли на белых лимузинах. Каждая из них хотела запомниться Рождену. Почти все девушки подарили Холостяку оригинальные подарки (картина, зубная щетка, ножик). Не все участницы прибыли на лимузинах: одна из девушек приехала к Рождену на машинке для гольфа (позже им с Холостяком удалось прокататься вместе и пообщаться в течение 15-ти минут), а другую привез школьный автобус с учениками. Школьники заставили Рождена спеть, чтобы попасть к их учительнице в автобус. 22-летняя Оля призналась, что ни разу не целовалась, а на шоу девушку отправили ее ученики.

Фото: facebook.com/TheBachelorUa

Холостяк -8 первый выпуск смотреть онлайн: знакомство Холостяка с девушками

Участница по имени Настя прислала вместо себя мобильный телефон с сообщением о том, что она не может приехать на вечеринку, из-за того, что празднует ее день рождения со своим сыном. Холостяк оценил это и перезвонил девушке, чтобы поздравить ее. Рожден отправил Насте свое фото, а она в ответ пообещала прислать свое.

Холостяк -8 первый выпуск смотреть онлайн: знакомство Холостяка с девушками

Холостяк -8 первый выпуск смотреть онлайн: знакомство Холостяка с девушками

Девушка Галина удивила всех тем, что приехала на знакомство в свадебном платье. Оказалось, что она была не единственной "невестой". Еще одна девушка выбрала свадебный наряд для знакомства – Римма.

Фото: facebook.com/TheBachelorUa

Фото: facebook.com/TheBachelorUa

Холостяк – 8 первый выпуск смотреть онлайн: конфуз "двух невест" на "Холостяк-8"

Все участницы Холостяк – 8 собирались в зале особняка, где позже Рожден устроил церемонию роз. Некоторые девушки уже успели пообщаться и оказалось, что не все они знали, что Рожден – знаменитый украинский певец.

Участница по имени Алиса при знакомстве подарила Холостяку таймер со временем, по истечению которого Рожден должен был решить, что будет дальше. Перед церемонией роз, артист решил пообщаться тет-а-тет с одной из девушек, пара удалилась из зала. Как раз в это время у Алисы зазвонил таймер и она решила найти Рождена, чтобы напомнить ему о своем подарке. Девушка прервала его диалог с другой участницей. Холостяку не понравилась такая настойчивость и он был вынужден попрощаться с Алисой и отправить ее домой еще до решающей церемонии роз.

Фото: facebook.com/TheBachelorUa

И хоть одна из участниц эффектно появилась перед Холостяком в одном лишь купальнике и золотых блестках, розу первого впечатления получила девушка Яна, которая прокатила Холостяка на машине для гольфа.

Фото: facebook.com/TheBachelorUa

Фото: facebook.com/TheBachelorUa

Холостяк -8 первый выпуск смотреть онлайн: знакомство Холостяка с девушками

За право получить первое свидание на проекте, где можно будет пообщаться с Холостяком лично, для девушек устроили аукцион. Красавицам дали шанс запомниться Холостяку. Им предложили показать свои таланты, после чего артист должен был выбрать ту самую, с кем пойдет на первое свидание на шоу Холостяк-8. На аукционе девушки успели станцевать, спеть и даже сделать массаж Рождену. Фавориткой артиста стала Ольга, которая удивила Холостяка своей игрой на гитаре.

facebook.com/TheBachelorUa

facebook.com/TheBachelorUa

Холостяк – 8 первый выпуск смотреть онлайн: знакомство

Пришло время церемонии вручения роз, на которой Холостяк попрощался с некоторыми девушками навсегда. На проекте "Холостяк -8" остались те девушки, которым удалось очаровать Рождена.

Холостяк – 8 первый выпуск смотреть онлайн: церемония роз