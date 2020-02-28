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Штраф на 300 тысяч долларов: известный актер попал в скандал из-за незаконной рекламы

Актеру на три года запретили рекламировать ценные бумаги

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 17:06

Голливудский актер Стивен Сигал, которого ранее обвинили в изнасиловании, должен выплатить штраф в размере 314 тысяч долларов из-за незаконной рекламы криптовалюты.

Об этом сообщается на официальном сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Дело в том, что в 2018 году актер в социальных сетях призывал "не упустить возможность" поучаствовать в первичном размещении криптовалюты (ICO) Bitcoiin2Gen. Но сумму гонорара за рекламу в размере 250 тысяч долларов и 75 тысяч долларов в виде токенов Bitcoiin2Gen звезда утаил.

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А в феврале 2020 года на сайте криптовалюты был опубликован пресс-релиз, в котором было сказано – Стивен Сигал стал послом бренда Bitcoiin2Gen". Как заявила глава Комиссии по борьбе с киберпреступностью, знаменитостям запрещается использовать свое влияние в соцсетях для рекламы активов, не сообщив о своем вознаграждении.

Кроме того, Сигалу нельзя в течение трех лет рекламировать активы и ценные бумаги.

Также узнайте, за что Серена Уильямс была оштрафована на 10 тысяч долларов:

Напомним, что ранее американская актриса Регина Симонс обвинила своего коллегу по съемочной площадке Стивена Сигала в изнасиловании. По словам звезды фильма "В смертельной опасности", в 1993 году Сигал принудил ее к сексу. На тот момент Симонс было 18 лет.

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