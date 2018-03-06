"Схватил за подол юбки и обещал рассказать все маме": откровенное признание Оли Поляковой

Суперблондинка призналась, что однажды не устояла перед тюльпанами

Малоизвестный факт из жизни Оли Поляковой поклонники певицы узнали накануне 8 Марта. В интервью журналистам ICTV Суперблондинка призналась, что однажды не устояла перед тюльпанами, цветущими под городским советом Винницы, и решила нарвать себе букет. Однако была поймана "на горячем".

"Дяденька, который схватил меня за юбку, хотел все рассказать моей маме. Но я его так упрашивала, что он не рассказал", – с улыбкой вспоминает певица и призывает мужчин дарить своим женщинам цветы не только на праздники, добавляя: "Женщины за 30-ть позволяют любить себя и без цветов, главное, чтобы были бриллианты".

На днях Суперблондинка выступила на "Большом весеннем концерте" во дворце "Украина". Оля Полякова появилась на сцене без фирменного кокошника, но с роскошным аксессуаром – короной от украинского бренда Patoka Studio.

Ранее Оля Полякова рассказала о строительстве дома, таинстве общения с океаном и на каких условиях готова представлять Украину на Евровидении.