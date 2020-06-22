Шведская принцесса Виктория обнародовала архивные свадебные фото

19 июня принцесса Виктория и принц Даниэль отпраздновали 10-ю годовщину брака

На прошлой неделе, 19 июня, шведская принцесса Виктория и ее возлюбленный принц Даниэль отпраздновали 10-ю годовщину со дня бракосочетания. Их волшебная свадьба состоялась в 2010 году в Стокгольме. Накануне были обнародованы фотографии с церемонии, которые ранее не появлялись в Сети.

К слову, накануне молодожены Никита Добрынин и Даша Квиткова поделились волшебным видео. 20 мая главный герой шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин и его возлюбленная Дарья Квиткова стали мужем и женой.

Принцесса Виктория и принц Даниэль Фото: instagram.com/kungahuset

На официальной странице королевской семьи в Instagram появился пост с серией фотографий, сделанных в день свадьбы Виктории и Даниэля.

В один из важнейших дней своей жизни принцесса надела белоснежное платье со шлейфом и вырезом, а голову ее украсила длинная кружевная фата и корона.

INSTAGRAM

Виктория и Даниэль познакомились в 2002 году, когда он, будучи фитнес-тренером, проводил для принцессы персональные тренировки. Они долгое время скрывали свой роман. Даниэль сделал предложение любимой спустя несколько лет и получил согласие от ее влиятельных родителей на брак. В 2009 году была объявлена дата свадьбы – 19 июня 2010 года.

Ранее сообщалось, что свадьба принца Гарри и Меган Маркл привела к конфликту. Что требовала Елизавета II, читайте на сайте Сегодня.Lifestyle.

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