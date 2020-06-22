Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Шведская принцесса Виктория обнародовала архивные свадебные фото

Сегодня, 13:07

19 июня принцесса Виктория и принц Даниэль отпраздновали 10-ю годовщину брака

На прошлой неделе, 19 июня, шведская принцесса Виктория и ее возлюбленный принц Даниэль отпраздновали 10-ю годовщину со дня бракосочетания. Их волшебная свадьба состоялась в 2010 году в Стокгольме. Накануне были обнародованы фотографии с церемонии, которые ранее не появлялись в Сети.

К слову, накануне молодожены Никита Добрынин и Даша Квиткова поделились волшебным видео. 20 мая главный герой шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин и его возлюбленная Дарья Квиткова стали мужем и женой.

Принцесса Виктория и принц Даниэль
Принцесса Виктория и принц Даниэль
Фото: instagram.com/kungahuset

На официальной странице королевской семьи в Instagram появился пост с серией фотографий, сделанных в день свадьбы Виктории и Даниэля.

Читайте также:
Неужели свадьба: Владимир Остапчук показал свою девушку в образе невесты

В один из важнейших дней своей жизни принцесса надела белоснежное платье со шлейфом и вырезом, а голову ее украсила длинная кружевная фата и корона.

INSTAGRAM

Виктория и Даниэль познакомились в 2002 году, когда он, будучи фитнес-тренером, проводил для принцессы персональные тренировки. Они долгое время скрывали свой роман. Даниэль сделал предложение любимой спустя несколько лет и получил согласие от ее влиятельных родителей на брак. В 2009 году была объявлена дата свадьбы – 19 июня 2010 года.

Ранее сообщалось, что свадьба принца Гарри и Меган Маркл привела к конфликту. Что требовала Елизавета II, читайте на сайте Сегодня.Lifestyle.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Принц Швеции Карл Филипп и принцесса София показали ранее не опубликованные свадебные фото Как называется годовщина свадьбы: подробный список дат Свадьба с миллиардером: Миранда Керр поделилась архивными фото торжества
годовщина принцесса Виктория королевская свадьба
Реклама

Новости партнеров

Джанабаева впервые показала младшего сына от Меладзе
Джанабаева впервые показала младшего сына от Меладзе
Михалков язвительно прокомментировал ДТП с Ефремовым
Михалков язвительно прокомментировал ДТП с Ефремовым
Торт без выпечки, на сковороде, быстрый и вкусный: съедается вмиг
Торт без выпечки, на сковороде, быстрый и вкусный: съедается вмиг
Яма больше не лысый, любимец Могилевской отрастил шевелюру
Яма больше не лысый, любимец Могилевской отрастил шевелюру

Популярные статьи

Сегодня, 11:36Wellness

Как похудеть в ногах быстро и эффективно: ТОП-5 советов

Сегодня, 11:11Шоу-бизнес

День рождения Сергея Притулы: ТОП-5 гугл-запросов о популярном ведущем

Сегодня, 05:55Fun

Кот научился улыбаться и прославился в интернете: курьезные фото

Вчера, 13:31Events

Кольцевое солнечное затмение 21 июня: что нельзя делать в этот день

Вчера, 11:08Events

День медика-2020: поздравления с праздником в прозе и стихах

Вчера, 09:37Events

Сегодня День отца: поздравления любимому папе

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

Постер Памелы Андерсон и вишневый торт: неожиданные факты о принце Уильяме

Вчера, 08:54Fun

Сегодня День летнего солнцестояния: интересные факты и приметы

Вчера, 08:28Events

День медика-2020 в Украине: история и значение праздника

Вчера, 06:00Events

Поздравления с Днем отца: яркие и прикольные открытки и пожелания

20 июняАфиша

Николь Кидман – 53! ТОП-5 фильмов с оскароносной актрисой

20 июняFood

Быстрый рецепт вишневого ликера

20 июняШоу-бизнес

Певица Джамала стала мамой во второй раз

19 июняEvents

Гороскоп на 20 июня: как знаки зодиака проведут свой выходной

19 июняFood

Петров пост-2020: рецепты постной выпечки с вишней

19 июняСтиль

Модные юбки 2020: обзор самых трендовых фасонов

Новости партнеров

Имена женщин, которые становятся плохими женами
Имена женщин, которые становятся плохими женами
Ефремов мог совершить смертельную аварию вместе с любовницей
Ефремов мог совершить смертельную аварию вместе с любовницей
Квитко опубликовала горячий снимок своей подруги
Квитко опубликовала горячий снимок своей подруги
Чудова друга половинка лідера Зорі, з якою не буває нудно
Чудова друга половинка лідера Зорі, з якою не буває нудно
Покинута Максом Дана зробила заяву після фіналу
Покинута Максом Дана зробила заяву після фіналу "Холостяка"
Восхитительные блюда из молодой капусты: 3 лучших рецепта
Восхитительные блюда из молодой капусты: 3 лучших рецепта
Колишній чоловік Лорак Мурат показав свою найулюбленішу дівчинку
Колишній чоловік Лорак Мурат показав свою найулюбленішу дівчинку
Дженнифер Лопес без белья соблазнительно наклонилась. Смелое фото
Дженнифер Лопес без белья соблазнительно наклонилась. Смелое фото

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять