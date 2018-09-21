Сигареты, каблуки и кудри: парень взорвал сеть пародией на героиню "Секса в большом городе"

Фото-перевоплощения в героиню актрисы Сары Джессики Паркер американец публикует на своей странице в Instagram

Пародии на "Секс в большом городе". Фото: instagram.com/dan_clay/

В этом году сериалу "Секс в большом городе" исполнилось 20 лет. Поклонники этого телешоу пытаются наследовать или повторять стиль главной героини – Керри Брэдшоу.

Так, 33-летний Дэн Клей работает консультантом по стратегии и инновациям в одной из компаний Нью-Йорка, но популярным он стал в социальных сетях из-за своих пародий на стиль главной героини сериала "Секс в большом городе".

Фото-перевоплощения в героиню актрисы Сары Джессики Паркер американец публикует на своей странице в Instagram. Интересно, что он даже живет недалеко от того места, где по сюжету снимала квартиру главная героиня сериала, и часто устраивает фотосессии прямо на ее улице по адресу 68 Perry Street West Village.

Пародии на "Секс в большом городе". Фото: instagram.com/dan_clay/ Пародии на "Секс в большом городе". Фото: instagram.com/dan_clay/ Пародии на "Секс в большом городе". Фото: instagram.com/dan_clay/ Пародии на "Секс в большом городе". Фото: instagram.com/dan_clay/ Пародии на "Секс в большом городе". Фото: instagram.com/dan_clay/ Пародии на "Секс в большом городе". Фото: instagram.com/dan_clay/ Пародии на "Секс в большом городе". Фото: instagram.com/dan_clay/ Пародии на "Секс в большом городе". Фото: instagram.com/dan_clay/ Пародии на "Секс в большом городе". Фото: instagram.com/dan_clay/ Пародии на "Секс в большом городе". Фото: instagram.com/dan_clay/ Пародии на "Секс в большом городе". Фото: instagram.com/dan_clay/ Пародии на "Секс в большом городе". Фото: instagram.com/dan_clay/ 1/12

Напомним, редактор рубрики "Секс и отношения" в журнале Cosmopolitan, 24-летняя Карина Шией решила поэкспериментировать и прожить неделю в Нью-Йорке так, как это делала кудрявая героиня сериала "Секс в большом городе".