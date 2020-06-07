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"Сильно избил мою маму": модель Снежана Онопко поделилась подробностями жизни с мужем

Сегодня, 14:04

33-летняя манекенщица разводится после 10 лет брака

В конце апреля стало известно, что известная украинская супермодель Снежана Онопко разводится с мужем. По ее словам, причиной этому послужило насилие и измены со стороны супруга, бизнесмена Николая Щура. В браке они прожили 10 лет.

Ранее Снежана рассказывала, что Щур забрал у нее автомобиль, ее личные вещи и даже драгоценности. Сейчас же стало известно, что мужчина часто избивал как саму Снежану, так и ее маму.

Супермодель Снежана Онопко
Супермодель Снежана Онопко
Фото: instagram.com/snejanaonopka15

Так, в беседе с Катей Осадчей Онопко призналась, что впервые бизнесмен ударил ее сразу после свадьбы. После этого Николай становился на колени, просил прощения, плакал и обещал, что это никогда не повторится.

"Я ему верила. Меня никто никогда не бил. Я верила, я любила, я хотела его изменить, потому что считала, что если я могу измениться, то все могут измениться, если это кому-то нужно", – говорит Снежана

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Но вопрос развода между ней и мужем поднимался регулярно. Несмотря на желание модели сохранить брак, ее терпение лопнуло.

"Я приложила массу усилий, я очень сильно изменилась. Я перестала куда-либо ходить, потому что он мне запрещал. И я должна была отчитываться кто мне звонил или писал, где я. Я не верю, что он меня любил хотя бы день", – рассказала Онопко.

Снежана Онопко с мамой
Снежана Онопко с мамой
Фото: instagram.com/snejanaonopka15

Девушка говорит, что ее мама Антонина была против свадьбы дочери с Щуром. Впоследствии рука бизнесмена добралась и до нее.

"Когда я впервые узнала, что у него есть любовница, Николай был в Будапеште. Когда я ему все отправила, он сразу на следующий день прилетел, попросил приехать мою маму, чтобы все обсудить. Приехала мама, он начал врать в глаза. Мама сказала, чтобы я собирала вещи и уходила от него. Крыса пошел за нами. Сначала он начал меня толкать и бить, мама начала меня закрывать и он сильно избил мою маму", – призналась Снежана.

Также Снежана добавила, что Николай Щур бил всех своих женщин и родителей. А в пятом классе экс-возлюбленный знаменитости ударил учительницу. Он с детства бил всех детей, а его папа, по словам Онопко, его прикрывал.

Ранее модель Снежана Онопко призналась, почему боялась рожать детей от Николая Щура.

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