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"Сильно навредила себе": жена Джастина Бибера призналась, почему еще не забеременела

Модель отказалась от шумных вечеринок и любит проводить время дома

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:04

Американская модель, супруга певца Джастина Бибера Хейли Бибер, у которой было шикарное свадебное платье, поделилась подробностями семейной жизни. Девушка призналась, почему пока не готова рожать, пишет People.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин
Джастин Бибер и Хейли Болдуин
Фото: Getty Images

23-летняя модель призналась, что долгое время принимала противозачаточные таблетки, которые негативно повлияли на здоровье. Хейли отметила, что ей пришлось хорошо поработать, чтобы показатели гормонов вернулись в норму.

"Последние два года я пила противозачаточные. Показатели гормонов ухудшились и поэтому моя кожа очень пострадала. Тогда я поняла, что сильно навредила себе", – призналась Хейли.

Бибер рассказала, что после свадьбы с Джастином сильно изменилась. Ранее она предпочитала громкие вечеринки, а теперь отдыхает за просмотрами фильмов дома.

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"Джастин и я – домоседы... Я поняла, как это здорово – просто оставаться у камина по вечерам пятницы. Теперь я никогда не вернусь к прошлому образу жизни", – отметила Хейли.

Супруги уже задумываются про детей, однако Хейли пока не готова к беременности: "Всему свое время, над нашими отношениями еще надо работать.

Напомним, ранее Джастин Бибер вспомнил о своих чувствах после расставания с Селеной Гомес и о поддержке Хейли Бибер.

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