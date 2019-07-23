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"Сильно ошибся": Топалов удивил признанием о свадьбе в Италии

Супруг Регины Тодоренко растрогал подписчиков

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:33
Влад Топалов
Влад Топалов
Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

После пышной свадьбы украинской певицы Регины Тодоренко и Влада Топалова в сети публикуют новые фото и трогательные истории, связанные с торжеством. На этот раз новоиспеченный супруг, который посвятил звездной жене песню, сделал трогательное и неожиданное признание касательно свадебной церемонии в Италии.

Почему Влад Топалов устал от своего сына, смотрите в коротком видео:

Многие мужчины особо не переживают на счет свадьбы и часто соглашаются на торжество, потому что именно женщины зачастую выступают сторонниками праздничных вечеринок. Но Владу Топалову удалось удивить подписчиков своим признанием, оказывается, он даже не подозревал, что мог пережить такие эмоции. Российский певец ранее был уверен, что этот праздник исключительно для женщин. 

INSTAGRAM (@vladtopalovofficial)

"Сегодня все мои мысли опять в Италии. Как же хочется назад. Я бы никогда не подумал, что скажу это, но я дико скучаю. Думал, что это праздник для женщины....  Оказалось, я сильно ошибался! Было невероятно! Наша вилла Астория просто не отпускает меня. Как же хочется туда сейчас. Втроем. Держаться за руки и гулять по саду. А потом в прохладном доме готовить обед и играть с мелким", – написал супруг Регины. 

Напомним, что то этого Влад Топалов рассказал трогательную историю о свадьбе с Тодоренко.

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