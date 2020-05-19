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Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин отпраздновали 23-годовщину свадьбы – трогательное селфи супругов

Супруга актера поделилась их совместным селфи

Дарина Алексеева
Сегодня, 17:10

73-летний актер, режиссер и продюсер Сильвестр Сталлоне празднует 23-ю годовщину счастливого брака со своей супругой, 51-летней моделью Дженнифер Флавин.

В столь особенную дату Дженнифер Флавин опубликовала их совместное селфи в Instagram. На фотографии счастливые супруги смотрят в камеру и улыбаются. Публикация вызвала восхищение со стороны коллег и фанатов звездной пары, которая является одной из самых крепких в Голливуде.

"Со счастливой годовщиной нас! 23 года!", – коротко подписала фотографию супруга Сильвестра Сталлоне.

INSTAGRAM

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин сыграли свадьбу в 1997 году, а до этого встречались целых девять лет. Таким образом, звездная пара уже вместе более 30 лет, что действительно впечатляет.

У супругов три дочери: Скарлет, Систин и София. Дочери Сильвестра Сталлоне и Дженнифер Флавин поздравили своих родителей на своих страницах в Instagram.

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Дженнифер Флавин часто публикует совместные снимки со своим супругом, а также их семейные фотографии. В апреле Дженнифер показала, как они с семьей отпраздновали Пасху. На фотографии все семейство облачилось в ободки с ушами пасхального кролика.

INSTAGRAM

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