Синди Кроуфорд показала редкий снимок своей маленькой дочери ко дню ее 19-летия

Модель трогательно поздравила дочь с днем рождения

54-летняя супермодель и актриса Синди Кроуфорд, которая с мужем продают свой роскошный дом за 16 миллионов долларов, ко дню рождения своей дочери, Кайи Гербер, опубликовала несколько архивных фотографий в Instagram.

Вчера, 3 сентября, Кайе Гербер исполнилось 19 лет. К своим годам девушка уже успела покорить модельную индустрию, а недавно даже снялась полностью обнаженной в дерзкой фотосессии для Vogue.

Синди Кроуфорд показала подписчикам трогательную фотографию маленькой Кайи, которая радостно улыбается в образе принцессы.

Синди Кроуфорд показала фото маленькой Кайи Гербер Фото: instagram.com/cindycrawford

"С днём рождения мою уже не очень маленькую принцессу! Желаю тебе здоровья, счастья и уверенности в том, чтобы быть лучшей версией себя. Так горжусь женщиной, которой ты становишься!", – написала Синди Кроуфорд.

В комментариях к поздравлениям присоединились звездные друзья и коллеги Синди Кроуфорд, в том числе и актриса Риз Уизерспун. Она отметила, что время летит очень быстро и поздравила Кайю.

В Instagram-stories Синди Кроуфорд опубликовала их совместный снимок с дочерью. На фото совсем маленькая Кайя Гербер сидит за столиком, а Синди Кроуфорд присела рядом с ней.

Синди Кроуфорд и Кайя Гербер Фото: instagram.com/cindycrawford

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