Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Синди Кроуфорд показала редкий снимок своей маленькой дочери ко дню ее 19-летия

Сегодня, 09:00

Модель трогательно поздравила дочь с днем рождения

54-летняя супермодель и актриса Синди Кроуфорд, которая с мужем продают свой роскошный дом за 16 миллионов долларов, ко дню рождения своей дочери, Кайи Гербер, опубликовала несколько архивных фотографий в Instagram.

Вчера, 3 сентября, Кайе Гербер исполнилось 19 лет. К своим годам девушка уже успела покорить модельную индустрию, а недавно даже снялась полностью обнаженной в дерзкой фотосессии для Vogue.

Синди Кроуфорд показала подписчикам трогательную фотографию маленькой Кайи, которая радостно улыбается в образе принцессы.

Синди Кроуфорд показала фото маленькой Кайи Гербер
Синди Кроуфорд показала фото маленькой Кайи Гербер
Фото: instagram.com/cindycrawford

"С днём рождения мою уже не очень маленькую принцессу! Желаю тебе здоровья, счастья и уверенности в том, чтобы быть лучшей версией себя. Так горжусь женщиной, которой ты становишься!", – написала Синди Кроуфорд.

В комментариях к поздравлениям присоединились звездные друзья и коллеги Синди Кроуфорд, в том числе и актриса Риз Уизерспун. Она отметила, что время летит очень быстро и поздравила Кайю.

В Instagram-stories Синди Кроуфорд опубликовала их совместный снимок с дочерью. На фото совсем маленькая Кайя Гербер сидит за столиком, а Синди Кроуфорд присела рядом с ней.

Синди Кроуфорд и Кайя Гербер
Синди Кроуфорд и Кайя Гербер
Фото: instagram.com/cindycrawford

Смотрите в сюжете о том, как знаменитости собирали своих детей в школу в этом году:

Не пропустите рецепт полезного зеленого смузи от Синди Кроуфорд.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
В Сети появились редкие фото сына Тины Кароль Все в сборе: Виктория Бекхэм показала редкое совместное фото детей "Жестокий детский мир": Оля Полякова, Лилия Ребрик и Тина Кароль рассказали о подготовке детей в школу
Синди Кроуфорд Кайя Гербер дети звезд
Реклама

Новости партнеров

Попов начал встречаться с главной красоткой украинского спорта
Попов начал встречаться с главной красоткой украинского спорта
Эбигейл Рэтчфорд заворожила аппетитными формами
Эбигейл Рэтчфорд заворожила аппетитными формами
Никитюк забыла про стыд и сверкнула безупречными формами
Никитюк забыла про стыд и сверкнула безупречными формами
Модель Олена Омович показала свої принади
Модель Олена Омович показала свої принади

Популярные статьи

Сегодня, 05:17Психология

Гороскоп на сегодня 4 сентября: Козерогу нужно все просчитывать, а Водолея ждет успех

Вчера, 18:00Техно

"Дія" внедряет бесплатную электронную подпись для украинцев

Вчера, 16:05Шоу-бизнес

"Клоунесса из цирка": Дмитрий Коляденко раскритиковал внешность Ирины Билык

Вчера, 15:04Fun

Рыбак поймал сома рекордного размера: невероятное фото

Вчера, 13:44Food

Что приготовить из груш на зиму: ТОП-5 рецептов необычных заготовок

Вчера, 05:28Психология

Гороскоп на сегодня 3 сентября: Скорпиону нельзя совершать резких телодвижений, а Стрельца ждет успех

2 сентябряШоу-бизнес

54-летняя Сальма Хайек подшутила над своей шикарной фигурой в купальнике – фото

2 сентябряFun

"Вежливый кот" прославился благодаря широкой улыбке: забавные фото

2 сентябряFood

Что приготовить из груш: ТОП-5 небанальных рецептов

2 сентябряШоу-бизнес

"Жестокий детский мир": Оля Полякова, Лилия Ребрик и Тина Кароль рассказали о подготовке детей в школу

2 сентябряEvents

Выходные дни и праздники в сентябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем

2 сентябряТехно

Илон Маск объявил о первом рисковом полете Starship в космос

2 сентябряFun

Убегающие от медведя гризли туристы рассмешили очевидцев: видео

1 сентябряEvents

Первое полнолуние осени: что нельзя делать 2 сентября

1 сентябряШоу-бизнес

Пономарев, TAYANNA, Тополя, Остапчук и другие украинские звезды отвели детей в школу – фото

1 сентябряEvents

1 сентября: поздравления в картинках, открытках и прозе

Новости партнеров

Леди совершенство: Как одевалась бы Коко Шанель в 2020 году
Леди совершенство: Как одевалась бы Коко Шанель в 2020 году
София Ротару поразила кадрами своего жилища под Киевом
София Ротару поразила кадрами своего жилища под Киевом
Квитко впечатлила выдающимися формами в крошечном купальнике
Квитко впечатлила выдающимися формами в крошечном купальнике
Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Нестаріюча Пугачова приголомшила видом на пляжі в купальнику
Нестаріюча Пугачова приголомшила видом на пляжі в купальнику
Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Ротару забыла про возраст, покорив роскошной фигурой на пляже
Ротару забыла про возраст, покорив роскошной фигурой на пляже
Красавица-дочь Боярского показала топ интимных фото с мужем
Красавица-дочь Боярского показала топ интимных фото с мужем

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять