Синди Кроуфорд трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы

Супруги отмечают 21 год совместной жизни

Синди Кроуфорд и ее супруг Рэнди Гербер Фото: Getty Images

21 год – именно столько лет прожили вместе американская супермодель Синди Кроуфорд и ее супруг Рэнди Гербер. В многочисленных интервью вечно молодая манекенщица ни раз признавалась, что не представляет своей жизни без мужа и благодарна ему за все счастливые моменты их совместной жизни.

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В честь их семейного праздника знаменитая красавица решила признаться еще раз в любви своему спутнику жизни. Так, Синди Кроуфорд посвятила бизнесмену Рэнди трогательный пост в Instagram, опубликовав архивные фото со свадьбы.

"Как же я счастлива отметить 21 год совместной жизни. С годовщиной @randegerber. Не могу представить это путешествие ни с кем другим. Я люблю тебя!", – эмоционально написала модель.

29 Май 2019 в 5:47 PDT INSTAGRAM (@cindycrawford)

Ее супруг тут же прореагировал на признание жены и также опубликовал снимок из семейного архива.

"Я не просто выбрал самую красивую девушку в мире, я выбрал девушку, которая сделала мой мир красивее. С юбилеем, мой Ангел!", – посвятил Рэнди трогательные строки супруге.

29 Май 2019 в 7:49 PDT INSTAGRAM (@randegerber)

Напомним, ранее Синди Кроуфорд продемонстрировала, что бояться экспериментов вовсе не стоит, примерив яркий костюм цвета фуксии. А также недавно звезда позировала на красной дорожке в черном брючном костюме на голое тело.

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