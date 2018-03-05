Знаменитости в роскошных платьях засияли на красной дорожке "Оскар-2018"

В ночь с 4 на 5 марта 2018 года состоялась 90-я церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар". Ведущим премии Академии кинематографических искусств и наук США "Оскар" второй год подряд был выбран комик Джимми Киммел.

На церемонию знаменитости нарядились в наряды разных цветов и оттенков, включая и металлик, благодаря которому звезды Голливуда в прямом смысле засияли. Платья цвета металлик из блестящих тканей в моде уже не первый сезон. Актриса Дженнифер Лоуренс выбрала яркое платье от Dior, 53-летняя Сандра Баллок предстала в платье от Louis Vuitton с черно-серебристыми пайеткам. Кенийская актриса, успевшая очаровать Голливуд Люпита Нионго сияла в асимметричном наряде от Atelier Versace, звезда "Чудо-женщины" Галь Гадот надела серебристое платье на бретелях с декольте от Givenchy.





















Дженнифер Лоуренс Дженнифер Лоуренс Сандра Баллок Сандра Баллок Люпита Нионго Люпита Нионго Галь Гадот Галь Гадот Зои Дойч Молли Симмс Эбби Корниш

Также не менее заметным стали сияющие наряды от Elie Saab актрис Зои Дойч иЭбби Корниш, а также декорированное цветочными узорами платье Молли Симмс.

Напомним, прямая трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар" состоялась в эфире телеканала "Украина". Зрители канала первыми узнали имена всех триумфаторов церемонии, получивших награду в своих номинациях.

Также на премии произошло историческое событие – впервые для объявления номинантов на сцену вышла женщина-трансгендер.