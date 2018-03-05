Знаменитости в роскошных платьях засияли на красной дорожке "Оскар-2018"
Многие актрисы выбрали сияющие наряды цвета металлик
В ночь с 4 на 5 марта 2018 года состоялась 90-я церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар". Ведущим премии Академии кинематографических искусств и наук США "Оскар" второй год подряд был выбран комик Джимми Киммел.
На церемонию знаменитости нарядились в наряды разных цветов и оттенков, включая и металлик, благодаря которому звезды Голливуда в прямом смысле засияли. Платья цвета металлик из блестящих тканей в моде уже не первый сезон. Актриса Дженнифер Лоуренс выбрала яркое платье от Dior, 53-летняя Сандра Баллок предстала в платье от Louis Vuitton с черно-серебристыми пайеткам. Кенийская актриса, успевшая очаровать Голливуд Люпита Нионго сияла в асимметричном наряде от Atelier Versace, звезда "Чудо-женщины" Галь Гадот надела серебристое платье на бретелях с декольте от Givenchy.
Также не менее заметным стали сияющие наряды от Elie Saab актрис Зои Дойч иЭбби Корниш, а также декорированное цветочными узорами платье Молли Симмс.
Напомним, прямая трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар" состоялась в эфире телеканала "Украина". Зрители канала первыми узнали имена всех триумфаторов церемонии, получивших награду в своих номинациях.
Также на премии произошло историческое событие – впервые для объявления номинантов на сцену вышла женщина-трансгендер.
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