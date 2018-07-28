Скандал: Гвинет Пэлтроу обвинили в интимной связи с мужем Бейонсе

Актриса и звездная пара уже давно являются близкими друзьями

Гвинет Пэлтроу. Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

В 2016 году знаменитая певица Бейонсе выпустила альбом Lemonade, в рамках которого она презентовала свой хит "Sorry". Фанаты певицы еще тогда разобрали песню на цитаты и быстро поняли, что в композиции Бейонсе упомянула скандал, связанный с изменами ее мужа- Джей Зи.

Словами "Бекки с хорошими волосами" поп-дива описала любовницу своего супруга, а поклонники звездной пары до сих пор ломают голову и пытаются догадаться, кем же могла оказаться там самая "Бекки".

Прошло два года и однозначного ответа нет. Джей Зи признался в измене Бейонсе, но, имя любовницы, конечно же, раскрывать не стал.

Бейонсе и Джей Зи Фото: instagram.com/beyonce

И вот, два года спустя, во время одного из радиоэфиров на прошлой неделе масла в огонь подлила американская модель Эмбер Роуз. Известную 45-летнюю голливудскую актрису Гвинет Пэлтроу она назвала "виновницей всего произошедшего", таким образом обвинив Гвинет в интимной связи с 48-летним Джей Зи, передает зарубежное издание InStyle.

Эмбер Роуз Фото: instagram.com/amberrose

Как сообщает издание People, Гвинет прокомментировала данную ситуацию, назвав заявление Роуз "полным абсурдом и стопроцентной ложью".

"Гвинет, Бейонсе и Джей-Зи все еще очень близкие друзья, поэтому ничто из сказанного не имеет никакого смысла", – рассказал анонимный источник People.

Напомним, Бейонсе показала уникальное фото своих младших детей.