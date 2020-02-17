Скандал на Нацотборе: Елена Мозговая резко ответила на обвинения David Axelrod в невыплате долгов

Экс-продюсер Владимира Ткаченко утверждает, что артист задолжал крупную сумму

Елена Мозговая Фото: Facebook-страница Елены Мозговой

15 февраля состоялся состоялся второй полуфинал Нацотбора на "Евровидение-2020", в результате которого определился полный список финалистов. Среди шести артистов, которые будут бороться за право представлять Украину на "Евровидении-2020" в Роттердаме, – David Axelrod (в прошлом – Владимир Ткаченко).

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Однако после выступления David Axelrod в Сети разгорелся скандал. Так, экс-продюсер артиста Анжелика Буркина открыла скандальные детали сотрудничества с ним. В Facebook она опубликовал пост, написав, что на самом деле смена имени Владимира Ткаченко была вынужденной мерой в истории с кредиторами. Якобы певец задолжал крупную сумму, которая была потрачена на развитие его карьеры.

В свою очередь, супруга Владимира Ткаченко, он же David Axelrod, Елена Мозговая отреагировала на скандальные обвинения. Так, по ее словам, еще в 2012 году они выиграли иск по данному делу.

"Мы сегодня долго думали, рассуждали, как реагировать на это все, нужно ли показывать решение суда по делам, которые мы выиграли еще в 2012 году, нужно ли доказывать, что плагиата нет, и вообще что с этим всем делать. И мы решили, что НИКАК! Вот просто никак и все! Нам не в чем оправдываться или что-то доказывать. Нас уговаривали некоторые СМИ, сделайте себе пиар на этих скандалах, начните комментировать, давайте сделаем это и это... Мы отказались. Делать себе пиар на грязи не в наших правилах, и это просто не про нас. О нас это о творчестве, о музыке, о профессионализме!", – написала Елена Мозговая.

Ранее мы также писали, что Сергей Притула обвинил Тину Кароль в нечестном голосовании на Нацотборе. Певица незамедлительно ответила ведущему.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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