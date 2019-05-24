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Скандал в разгаре: отец Бритни Спирс хочет продлить опеку над певицей в других штатах

Отец певицы подал в суд и намерен продлить опеку над ней еще в трех штатах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:25
Бритни Спирс
Бритни Спирс
Фото: Getty Images

В последнее время с Бритни Спирс творится что-то неладное, хотя она изо всех сил пытается показать свою счастливую жизнь, например – романтические снимки с молодым бойфрендом.

Однако, издание TMZ выяснило, что пока певица наслаждается отдыхом в компании возлюбленного Сэма Асгари, Джейми Спирс – отец артистки, через суд пытается продлить опеку еще в трех штатах. Отметим, что 37-летняя певица при поддержке матери начала процесс борьбы за финансовую и личную независимость, даже приходила на суд, однако ее отца это не устроило.

Согласно документам, которые Джейми Спирс подал в суд, он намерен расширить охват своего влияния еще в трех штатах: Флориде, Луизиане и Гавайях. Хотя, по словам инсайдеров, звезда не собирается в ближайшее время выезжать за пределы Калифорнии, ее отец переживает, что кто-то из освободительного движения поможет Бритни вырваться из-под его опеки. К удивлению таблоидов, Джейми Спирс не включил в свой список Неваду. Это значит, что ни он, ни команда звезды не ждут ее возвращения на сцену Лас-Вегаса.

А вот сама Бритни Спирс заявила другое: она обязательно возобновит свое шоу и снова начнет давать концерты. Когда это случится – неизвестно.

Напомним, мама Бритни Спирс Линн Спирс не может простить врачам халатного отношения к своей дочери, которую держали в психиатрической клинике. Женщина обратилась в местный суд, чтобы узнать причину насильственного удержания Бритни Спирс в психиатрической больнице. В своем иске звездная мама также отметила, что хочет узнать детали опекунства над дочерью ее отца Джеймса.

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Источник: Сегодня
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