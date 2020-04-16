Скандал в Сети: комик Георгий Делиев призвал власть не закрывать церкви на Пасху

Георгий Делиев уверен, что COVID-19 не страшен

В это воскресенье, 19 апреля, православные будут отмечать Воскресение Христово. Но ради безопасности украинцев церкви планируют закрыть, дабы избежать массового заражения коронавирусом. Производителям посоветовали освятить куличи еще до продажи, а тех, кто выпекает сам, – провести ритуал освящения дома. Большинство украинских артистов призывает поклонников оставаться дома и не рисковать здоровьем, но нашлись и те, кто возмущен закрытием храмов.

Комик Георгий Делиев Фото: Facebook

Известный украинский артист и комик Георгий Делиев опубликовал на своей странице в Facebook обращение к власти, чем вызвал недовольство со стороны подписчиков. Знаменитость попросил не закрывать храмы на Пасху, обосновывая это тем, что подхватить любой другой вирус можно всегда.

"Не перестаю удивляться, насколько глубоко люди могут впадать в коллективное безумие. Бояться болезни, но совершенно не бояться своей ответственности перед Богом? Массовое беснование особенно проявляется в период Страстной недели. Ну если Вера слаба, стоит хотя бы включить мозг и логику. Уже научно доказано тысячи раз, что именно страх болезни и приглашает эту самую болезнь в собственный организм. И вовсе не обязательно, что именно коронованный вирус. Скорее всего, другую болячку. Итак, поскольку так много антихристианских призывов закрыть церковь Христову, не посещать церковь Христову, не совершать литургию и других таинств и т д.. Я призываю не закрывать церковь Христову, посещать все Богослужения. Лично я исповедовался, причащался полным чином, маслособоровался, не избегал церковных ритуалов. Вообщем, старался оставаться христианином, точно так же, как и в предыдущие годы", – написал комик.

Под публикацией подписчики оставили ряд гневных комментариев и не поддержали артиста. Они не понимают, зачем обязательно идти в церковь, чтобы показать свою любовь Богу: "Жора! Ты понимаешь, что ты говоришь?! Тебя же слушают! За тобой пойдут! Народ понесется в церковь и все!!! Кто тогда остановит эпидемию? Батюшка? Крестный ход? Зачем тогда карантин, зачем нам все эти запреты и ограничения, если из-за таких верующих мы все подвергнемся опасности".

Тем временем остальные украинские звезды нарушать правила самоизоляции не собираются. Кто как планирует отметить Пасху-2020, узнайте в нашем материале.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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