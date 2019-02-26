Скандал вокруг Нацотбора 2019: официальный комментарий "СТБ"
Организаторы Нацотбора считают необходимым внести изменения в правила конкурса
Победительница Нацотбора 2019 MARUV не представит Украину на "Евровидении". Певица не нашла общего решения с НОТУ, которая ранее обязала MARUV подписать договор, регулирующий ее деятельность.
В свою очередь, НОТУ сообщает, что будет вести переговоры относительно участия в "Евровидении 2019" с новым артистом.
В результате скандала вокруг Нацотбора появились вопросы к официальному транслятору конкурса – телеканалу "СТБ", который решил расставить все точки над "і". На сайте канала появились ответы на актуальные вопросы.
Так, "СТБ" считает, что во избежание ситуаций, когда артист не может представить страну на "Евровидении" из-за гастролей в РФ, необходимо внести изменения в правила Нацотбора и изначально не допускать таких артистов к конкурсу.
"Не подписание соглашения между MARUV, за которую в финале проголосовало большинство зрителей, и Общественного – это сигнал о том, что нужно менять правила отбора. Необходимо разработать и зафиксировать основные принципы партнерства во избежание подобных случаев в будущем проведении нацотбора. А именно: 1. Мы стремимся организовывать и проводить честный и прозрачный конкурс с целью отбора лучшей песни, которая будет представлять Украину на Евровидении. 2.Все условия, которые исполнитель песни должен подтвердить в случае победы в Нацотборе, должны быть уведомлены ему до подачи заявки для участия в конкурсе. Любые дополнительные условия или изменение условий во время проведения отбора – запрещаются", – говорится на сайте канала.
Кроме того, транслятор утверждает, что каждый этап и каждое решение утверждается именно в НОТУ, в том числе и список потенциальных участников Нацотбора. Канал также сообщил, что в правилах Нацотбора нет пункта относительно запрета гастролей участников в РФ.
"В Правилах нет ни одного пункта, который касается гражданской позиции участника отбора, его гастролей в РФ, профессиональных или семейных связей. За 4 года необходимость внесения такого пункта не ставилась", – отмечает транслятор.
Ранее мы писали, что НОТУ дала официальный комментарий относительно того, кто представит Украину на "Евровидении 2019" вместо MARUV.
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