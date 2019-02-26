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Скандал вокруг Нацотбора 2019: официальный комментарий "СТБ"

Организаторы Нацотбора считают необходимым внести изменения в правила конкурса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:28
Евровидение 2019
Евровидение 2019
Фото: Сегодня

Победительница Нацотбора 2019 MARUV не представит Украину на "Евровидении". Певица не нашла общего решения с НОТУ, которая ранее обязала MARUV подписать договор, регулирующий ее деятельность. 

В свою очередь, НОТУ сообщает, что будет вести переговоры относительно участия в "Евровидении 2019" с новым артистом.

В результате скандала вокруг Нацотбора появились вопросы к официальному транслятору конкурса – телеканалу "СТБ", который решил расставить все точки над "і". На сайте канала появились ответы на актуальные вопросы.

Финал Нацотбора на "Евровидение 2019"
Финал Нацотбора на "Евровидение 2019"
Фото: Сегодня

Так, "СТБ" считает, что во избежание ситуаций, когда артист не может представить страну на "Евровидении" из-за гастролей в РФ, необходимо внести изменения в правила Нацотбора и изначально не допускать таких артистов к конкурсу.

"Не подписание соглашения между MARUV, за которую в финале проголосовало большинство зрителей, и Общественного – это сигнал о том, что нужно менять правила отбора. Необходимо разработать и зафиксировать основные принципы партнерства во избежание подобных случаев в будущем  проведении нацотбора. А именно: 1. Мы стремимся организовывать и проводить честный и прозрачный конкурс с целью отбора лучшей песни, которая будет представлять Украину на Евровидении. 2.Все условия, которые исполнитель песни должен подтвердить в случае победы в Нацотборе, должны быть уведомлены ему до подачи заявки для участия в конкурсе. Любые дополнительные условия или изменение условий во время проведения отбора – запрещаются", – говорится на сайте канала.

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    Кроме того, транслятор утверждает, что каждый этап и каждое решение утверждается именно в НОТУ, в том числе и список потенциальных участников Нацотбора. Канал также сообщил, что в правилах Нацотбора нет пункта относительно запрета гастролей участников в РФ.

    "В Правилах нет ни одного пункта, который касается гражданской позиции участника отбора, его гастролей в РФ, профессиональных или семейных связей. За 4 года необходимость внесения такого пункта не ставилась", – отмечает транслятор. 

    Ранее мы писали, что НОТУ дала официальный комментарий относительно того, кто представит Украину на "Евровидении 2019" вместо MARUV.

    Смотрите видео о самых громких политических скандалах на "Евровидении":

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