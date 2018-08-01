Скандальная актриса Линдси Лохан запустила свое реалити-шоу

Локацией стал ее собственный клуб актрисы Lohan Beach Club. Аналогичное название получит и шоу

Линдси Лохан. Фото: instagram.com/lindsaylohan

Актриса Линдси Лохан, которая недавно заявила, что готова стать матерью, запустила собственное реалити-шоу, в котором со своей семьей начинает ведение бизнеса на острове Миконос в Греции.

Актриса уже показала первые кадры из шоу. Также в сети появился трейлер к нему. Съемочным процессом занимается канал MTV. Локацией стал ее собственный клуб актрисы Lohan Beach Club. Аналогичное название получит и шоу.

Кроме того, Лохан недавно заявила, что хочет покончить со скандальной жизнью и начать все заново. В своем реалити звезда будет показывать, как ей удается вести успешный бизнес на курорте с его соблазнами.

В проекте примут участие мать Линдси- 55-летняя Дина Лохан, брат и сестра. Первая серия шоу выйдет на канале MTV в 2019 году.

Напомним, 32-летняя актриса Линдси Лохан снялась во многих фильмах, начав свою карьеру в раннем детстве. Спустя некоторые время звезда пристрастилась к алкоголю и наркотикам, такой образ жизни завел актрису в тупик. Ее имя часто стало украшать обложки западных таблоидов с отнюдь не позитивными заголовками. Похоже, что Линдси решила взять себя в руки и начать новую жизнь. В новом интервью актриса рассказала о своих планах на будущее.