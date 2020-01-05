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Скандальная "Мисс Украина 2019" впечатлила Сеть идеальным шпагатом

Маргарита Паша отдыхает на Бали

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:46
Маргарита Паша
Маргарита Паша
Фото: instagram.com/margoritapasha

Скандальная "Мисс Украина 2019" Маргарита Паша, которая представляла нашу страну на конкурсе "Мисс Мира 2019", впечатлила Сеть идеальным шпагатом. Девушка отдыхает на Бали и делится яркими снимками в социальных сетях.

Смотрите, почему Маргарита Паша оказалась в центре скандала:

После участия в конкурсе "Мисс Мира 2019", который состоялся 14 декабря в Лондоне, Маргарита Паша отправилась на каникулы, о чем сообщила своим поклонникам в социальной сети. На странице красотки в Instagram появилось несколько публикаций, но одна из них вызвала особенно бурную реакцию у пользователей.

Паша отдыхает на Бали, но не бросает занятия спортом. Девушка запостила несколько кадров, на которых демонстрирует вертикальный шпагат. На снимке модель одета в розовые лосины и короткий спортивный топ, а на ее ногах серые кроссовки.

INSTAGRAM

"Загадочный остров с невероятной энергетикой )!!! Перезагрузка сознания..." – добавила подпись Маргарита.

Фолловеры оставили свои восторженные комментарии: "Шикарная", "Вот это мощно", "Вы сами кого-либо перезагрузите", "Ошеломительна, мягко говоря".

Недавно директор конкурса красоты прокомментировала скандальное заявление Маргариты Паши о Крыме.

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