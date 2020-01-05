Скандальная "Мисс Украина 2019" впечатлила Сеть идеальным шпагатом
Маргарита Паша отдыхает на Бали
Скандальная "Мисс Украина 2019" Маргарита Паша, которая представляла нашу страну на конкурсе "Мисс Мира 2019", впечатлила Сеть идеальным шпагатом. Девушка отдыхает на Бали и делится яркими снимками в социальных сетях.
Смотрите, почему Маргарита Паша оказалась в центре скандала:
После участия в конкурсе "Мисс Мира 2019", который состоялся 14 декабря в Лондоне, Маргарита Паша отправилась на каникулы, о чем сообщила своим поклонникам в социальной сети. На странице красотки в Instagram появилось несколько публикаций, но одна из них вызвала особенно бурную реакцию у пользователей.
Паша отдыхает на Бали, но не бросает занятия спортом. Девушка запостила несколько кадров, на которых демонстрирует вертикальный шпагат. На снимке модель одета в розовые лосины и короткий спортивный топ, а на ее ногах серые кроссовки.
"Загадочный остров с невероятной энергетикой )!!! Перезагрузка сознания..." – добавила подпись Маргарита.
Фолловеры оставили свои восторженные комментарии: "Шикарная", "Вот это мощно", "Вы сами кого-либо перезагрузите", "Ошеломительна, мягко говоря".
Недавно директор конкурса красоты прокомментировала скандальное заявление Маргариты Паши о Крыме.
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