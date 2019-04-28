Скандальная "Мисс Украина" Вероника Дидусенко рассказала о предстоящей свадьбе

Украинская модель Вероника Дидусенко призналась, где и когда состоится ее свадьба

Вероника Дидусенко

Лишившаяся короны и титула "Мисс Украина 2018" Вероника Дидусенко, которая накануне была замечена на киевском Венском балу, поделилась подробностями предстоящей свадьбы. Напомним, что в декабре минувшего года скандально известная модель приняла предложение руки и сердца от украинского бизнесмена, основателя и управляющего партнера CFC Consulting Геннадия Курочки.

"Я очень хотела бы сыграть свадьбу в теплых краях, но мой будущий муж, к сожалению, не разделяет эту точку зрения. Он хочет выбрать определенное экзотическое место типа Исландии или Норвегии. Поэтому мы этот вопрос еще согласовываем", – рассказала в интервью 23-летняя Вероника.

К слову, будущий супруг Вероники старшее ее на 24 года. Они обручились во время отдыха в Тайланде. Тогда счастливый Геннадий поделился в социальных сетях фотографией, на которой Дидусенко демонстрирует обручальное кольцо.

Напомним, что ранее Вероника Дидусенко рассказала о замужестве и своем сыне. Девушка воспитывает 4,5-летнего сына, и этот факт она скрыла при подаче заявки на участие в конкурсе. О том, что у модели есть ребенок, стало известно после ее победы, и вскоре оргкомитет "Мисс Украина" решил лишить Веронику титула и выбрать новую "мисс".

Подробнее о скандале, случившемся на конкурсе "Мисс Украина", смотрите здесь:

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