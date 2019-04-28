Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Скандальная "Мисс Украина" Вероника Дидусенко рассказала о предстоящей свадьбе

Украинская модель Вероника Дидусенко призналась, где и когда состоится ее свадьба

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:10
Вероника Дидусенко
Вероника Дидусенко

Лишившаяся короны и титула "Мисс Украина 2018" Вероника Дидусенко, которая накануне была замечена на киевском Венском балу, поделилась подробностями предстоящей свадьбы. Напомним, что в декабре минувшего года скандально известная модель приняла предложение руки и сердца от украинского бизнесмена, основателя и управляющего партнера CFC Consulting Геннадия Курочки.  

"Я очень хотела бы сыграть свадьбу в теплых краях, но мой будущий муж, к сожалению, не разделяет эту точку зрения. Он хочет выбрать определенное экзотическое место типа Исландии или Норвегии. Поэтому мы этот вопрос еще согласовываем", – рассказала в интервью 23-летняя Вероника. 

К слову, будущий супруг Вероники старшее ее на 24 года. Они обручились во время отдыха в Тайланде. Тогда счастливый Геннадий поделился в социальных сетях фотографией, на которой Дидусенко демонстрирует обручальное кольцо

Напомним, что ранее Вероника Дидусенко рассказала о замужестве и своем сыне. Девушка воспитывает 4,5-летнего сына, и этот факт она скрыла при подаче заявки на участие в конкурсе. О том, что у модели есть ребенок, стало известно после ее победы, и вскоре оргкомитет "Мисс Украина" решил лишить Веронику титула и выбрать новую "мисс". 

Подробнее о скандале, случившемся на конкурсе "Мисс Украина", смотрите здесь:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Лишенная титула "Мисс Украина" Вероника Дидусенко рассказала о замужестве и своем сыне "Мое сердце": Вероника Дидусенко показала трогательное фото с сыном Потерявшая корону ''Мисс Украина'' выходит замуж за бизнесмена Курочку
Вероника Дидусенко
Реклама

Новости партнеров

Пара шутки ради прошла ДНК-тест: парень остался без девушки
Пара шутки ради прошла ДНК-тест: парень остался без девушки
Дарья Мельникова показала последствия вторых родов
Дарья Мельникова показала последствия вторых родов
Сын Касаткиной и Колосова раскрыл подробности их смерти
Сын Касаткиной и Колосова раскрыл подробности их смерти
Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью
Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью

Популярные статьи

Сегодня, 09:41Fun

Поздравления с Пасхой 2019 в прозе: картинки и открытки

Сегодня, 09:39Fun

С Пасхой 2019: короткие поздравления в стихах

Сегодня, 09:37Fun

Пасха 2019: что ни в коем случае нельзя делать и приметы

Сегодня, 09:35Fun

Пасха 2019: поздравления и лучшие картинки

Сегодня, 08:37Fun

Поздравления с Пасхой 2019: самые красивые открытки, короткие стихи и проза

Сегодня, 04:14Fun

Пасха 2019 – поздравления в стихах и смс, красивые открытки

Вчера, 13:42Fun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

Вчера, 12:40Fun

Страстная суббота 2019: приметы и что нельзя делать

Вчера, 08:00Fun

Благодатный огонь 2019: священник раскрыл тайну, как это происходит

Вчера, 07:31Fun

Страстная неделя 2019: что нельзя делать перед Пасхой

Вчера, 05:30Психология

Гороскоп на сегодня: Водолеев ждет финансовый успех, а Близнецы почувствуют удовольствие от жизни

26 апреляПсихология

Гороскоп на май 2019 для знака Козерог: наступает время приятных перемен в личной жизни

26 апреляFun

Страстная пятница 2019: приметы и что нельзя делать

26 апреляFun

Страстная пятница 2019: главные приметы дня

26 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: у Близнецов спокойный день, а Ракам стоит подумать об отпуске

25 апреляFun

Великий четверг 2019: приметы и что нельзя делать

Новости партнеров

Звезды, которые любят показывать шикарные интерьеры своих домов
Звезды, которые любят показывать шикарные интерьеры своих домов
Элина Быстрицкая 27 лет скрывала своего мужа
Элина Быстрицкая 27 лет скрывала своего мужа
Анна Семенович показала идеальную фигуру в купальнике
Анна Семенович показала идеальную фигуру в купальнике
Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало
Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало
7 красавиц-дочек, которые могут составить конкуренцию своим мамам
7 красавиц-дочек, которые могут составить конкуренцию своим мамам
Десять самых опасных продуктов для вашего желудка
Десять самых опасных продуктов для вашего желудка
Кому опасно пить кефир?
Кому опасно пить кефир?
10 российских сериалов, за которые не стыдно
10 российских сериалов, за которые не стыдно