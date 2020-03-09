Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Скандально известный Сергей Полунин впервые стал отцом

Елена Ильиных родила звезде балета сына

Инна Петрова
Сегодня, 13:26

30-летний Сергей Полунин, оскандалившийся заявлением о Путине, и 25-летняя Елена Ильиных стали родителями. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию родила звезде балета сына еще в январе, однако радостной новостью пара поделилась только сейчас.

Сергей Полунин
Сергей Полунин
Фото: instagram.com/poluninink

На своей странице в Instagram премьер балета опубликовал фото со своей возлюбленной, сделанное еще во время ее беременности. На снимке виден округлившийся живот Елены.

"Чудо вошло в нашу жизнь. Это волшебство! Я тебя люблю", – подписал снимок Полунин, обратившись к матери своего малыша.

INSTAGRAM

В вот сама Елена Ильиных в соцсети оказалась откровеннее, и написала, что малыш родился в январе, рассекретила его пол и даже имя. "16.01.20 – это дата, которая для меня стала самой важной в жизни! С тех пор в наших с Сергеем руках весь Мир. Мы благодарны вселенной за настоящее чудо, которое с нами случилось! Всем Мира, Любви и Добра!" – написала она, добавив хештегом слово "сын".

Примечательно, что пара удачно скрывала беременность. Первенец Полунина появился на свет в Майами, а имя малышу не могли некоторое время.

"Два дня у нас ребенок жил без имени. Мы называли малыша разными именами и смотрели на его реакцию. Когда сказали "Мир", он откликнулся", – объяснил Сергей необычное имя сына в интервью российскому изданию.

Смотрите в сюжете, как знаменитости скрывают свою беременность:

Ранее мы писали, что певица Джамала станет мамой во второй раз.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Кэти Перри намекнула на пол будущего ребенка "Не встает": Снежана Бабкина о состоянии сына, который находится в реанимации Беременная дочь Ольги Сумской оголила живот и призналась, почему плачет
балет танцор дети звезд Сергей Полунин
Реклама

Новости партнеров

Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Блины на воде без яиц тонкие. Подробное видео приготовления
Блины на воде без яиц тонкие. Подробное видео приготовления
Актриса Екатерина Волкова раскрыла свой смертельный диагноз
Актриса Екатерина Волкова раскрыла свой смертельный диагноз

Популярные статьи

Сегодня, 09:10Шоу-бизнес

Памяти Марины Поплавской: воспоминания участников "Дизель Шоу" о любимой коллеге

Сегодня, 04:57Fun

9 марта: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 18:59Шоу-бизнес

Злату Огневич и ее сестру не хотели пускать в самолет в Сингапуре

Вчера, 13:39Events

Поздравления с 8 Марта: романтическая проза и стихи

Вчера, 11:16Events

Поздравления с 8 Марта: картинки, открытки и стихи

Вчера, 09:31Events

С 8 Марта: открытки, короткие поздравления, стихи и смс

Вчера, 09:07Events

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

Вчера, 08:01Events

Поздравления с 8 Марта маме в прозе и стихах

Вчера, 06:12Events

С 8 Марта: душевные поздравления, картинки и стихи

7 мартаАфиша

Умер близнец из культовой комедии "Няньки" Дэвид Пол

7 мартаШоу-бизнес

Холостяк-10: все подробности знакомства главного героя с девушками

6 мартаFood

Как приготовить тирамису на 8 Марта

6 мартаШоу-бизнес

Камалия призналась, что попросила у мужа-миллиардера к 8 Марта

6 мартаEvents

Яркие открытки с 8 Марта 2020: поздравления, стихи и картинки

6 мартаАфиша

До мурашек: Александр Пономарев и Олег Винник перепели хит "Вовчиця"

6 мартаFun

Поздравления с наступающим 8 Марта: красивые стихи и SMS

Новости партнеров

Невероятно вкусные пирожки с мясом жареные на сковороде
Невероятно вкусные пирожки с мясом жареные на сковороде
Дочь Поляковой ошеломила обнаженным видом в ванной
Дочь Поляковой ошеломила обнаженным видом в ванной
В сети показали фото Ани Лорак до пластики
В сети показали фото Ани Лорак до пластики
Балан натякнув на вагітність Кароль забавним подарунком
Балан натякнув на вагітність Кароль забавним подарунком
46-летний Данилко впервые женится?
46-летний Данилко впервые женится?
Гостевой брак: «Мы с мужем с самой свадьбы живем не вместе»
Гостевой брак: «Мы с мужем с самой свадьбы живем не вместе»
Медики рассказали, что делать с потрескавшимися пятками
Медики рассказали, что делать с потрескавшимися пятками
Гипертонии - нет! Какие 4 сока помогут снизить давление
Гипертонии - нет! Какие 4 сока помогут снизить давление