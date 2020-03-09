Скандально известный Сергей Полунин впервые стал отцом

Елена Ильиных родила звезде балета сына

30-летний Сергей Полунин, оскандалившийся заявлением о Путине, и 25-летняя Елена Ильиных стали родителями. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию родила звезде балета сына еще в январе, однако радостной новостью пара поделилась только сейчас.

Сергей Полунин Фото: instagram.com/poluninink

На своей странице в Instagram премьер балета опубликовал фото со своей возлюбленной, сделанное еще во время ее беременности. На снимке виден округлившийся живот Елены.

"Чудо вошло в нашу жизнь. Это волшебство! Я тебя люблю", – подписал снимок Полунин, обратившись к матери своего малыша.

INSTAGRAM

В вот сама Елена Ильиных в соцсети оказалась откровеннее, и написала, что малыш родился в январе, рассекретила его пол и даже имя. "16.01.20 – это дата, которая для меня стала самой важной в жизни! С тех пор в наших с Сергеем руках весь Мир. Мы благодарны вселенной за настоящее чудо, которое с нами случилось! Всем Мира, Любви и Добра!" – написала она, добавив хештегом слово "сын".

Примечательно, что пара удачно скрывала беременность. Первенец Полунина появился на свет в Майами, а имя малышу не могли некоторое время.

"Два дня у нас ребенок жил без имени. Мы называли малыша разными именами и смотрели на его реакцию. Когда сказали "Мир", он откликнулся", – объяснил Сергей необычное имя сына в интервью российскому изданию.

Смотрите в сюжете, как знаменитости скрывают свою беременность:

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