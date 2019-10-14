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Скандальное заявление про Анастасию Заворотнюк: "Именно этого вы хотите"

По мнению блогерши Лены Миро, семье актрисы просто необходимо рассказать людям правду

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:19
Анастасии Заворотнюк с мужем Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk
Анастасии Заворотнюк с мужем
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Тема состояния здоровья больной раком Анастасии Заворотнюк продолжает обрастать догадками и слухами. По мнению скандальной блогерши Лены Миро, чтобы это прекратилось семье актрисы просто необходимо рассказать людям правду и сделать публичное заявление. Об этом Миро написала в своем блоге на Livejournal.

Подробнее о состоянии Анастасии Заворотнюк узнайте в видео:

"Хорошо, раз плохие заголовки – ложь, что тогда – правда? А правда, на мой скромный взгляд, заключается в том, что, если ты действительно хочешь, чтобы окружающие перестали строить догадки, а СМИ придумывать кликбейт заголовки, пойди и скажи людям правду. Достаточно ведь одного подробного комментария, чтобы все спекуляции прекратились", – возмутилась Миро.

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Лена Миро предполагает, что родственники Анастасии Заворотнюк могут скрывать информацию от прессы специально.

"Почему-то кажется, что именно этого вы и хотите. И делаете все, чтобы это было. Достаточно самим сказать, что происходит с Заворотнюк, как никакой болтовни по поводу ее состояния больше не будет. Молчание же родственников просто дает пищу слухам и, как следствие, все это обсуждается в интернете. И извините меня, но я уверена, что этот принцип все понимают. И раз понимают, но не делают этого, то значит хотят именно того, что и происходит – побольше спекуляций на тему состояния Анастасии. А раз они этого хотят, то это – или пиар, или желание собрать денег, или еще что-то подобное", – подчеркнула блогер.

Ранее мы также писали, что на Николая Баскова накинулись с обвинениями из-за поста в поддержку Анастасии Заворотнюк.

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Источник: Сегодня
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