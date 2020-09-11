Скандального голливудского актера обвинили в совращении несовершеннолетних

Сразу двое мужчин подали в суд на актера

Голливудскому актеру Кевину Спейси, которого ранее обвиняли в домогательствах, снова предъявили обвинение в совращении несовершеннолетних, сообщает Variety.

Двое мужчин подали в суд на актера, утверждая, что он совершил сексуальное насилие над ними, когда им было по 14 лет в 80-х годах.

Одним из истцов является Энтони Рэпп, актер, который первым выступил с обвинениями против Спейси в октябре 2017 года. Рэпп утверждает, что Спейси пригласил его на вечеринку в свою квартиру в 1986 году. По словам актера, Спейси схватил его за ягодицы, уложил на кровать и лег сверху. Тогда Энтони удалось сбежать в ванную, а позже – выбраться из квартиры.

Кевин Спейси Фото: Getty Images

Второй истец указан в документах только как С.Д. В жалобе утверждается, что истцу было всего 12 лет, когда он познакомился с Кевином. Тогда он был учеником актерских курсов, которые вел Спейси. По словам мужчины, когда ему было уже 14, Спейси пригласил его в свою квартиру, где занялся с ним анальным и оральным сексом. Далее ситуация повторялась, после чего, во время их последней встречи С.Д. удалось отказать актеру и сбежать.

В иске утверждается, что оба обвинителя понесли психологический ущерб из-за жестокого обращения со стороны Спейси.

Ранее Кевина Спейси уже обвиняли в сексуальных домогательствах, что впоследствии разрушило его актерскую карьеру. Начиная с 2017 года, Спейси был втянут в серию скандалов – сразу несколько мужчин обвинили актера в сексуальном насилии и домогательствах.

Напомним, при загадочных обстоятельствах умер актер, обвинивший Спейси в домогательствах.

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