Скандального певца R Kelly арестовали за детскую порнографию
Певец не признает себя виновным
Известного американского певца R Kelly, которого ранее обвинили в домогательствах и насилии, арестовали в четверг вечером, 11 июля, по обвинению в детской порнографии и уклонении от правосудия. Об этом пишет The New York Times.
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По словам помощника окружного прокурора в штате Иллинойс Джозефа Фитцпатрика, обвинение включает в себя 13 пунктов.
"Обвинительный акт включает в себя обвинения в детской порнографии, соблазнение несовершеннолетних, а также в уклонение от правосудия", – отметил он.
Известно, что в июне проходило слушание в суде, на котором певец заявил о непризнании себя виновным. В целом же против него выдвинули 21 обвинение в сексуальном насилии.
Напомним, ранее R Kelly был признан виновным в изнасиловании. Суд вынес официальный приговор музыканту, чье настоящее имя Роберт Сильвестр Келли.
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