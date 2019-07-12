Скандального певца R Kelly арестовали за детскую порнографию

Певец не признает себя виновным

R. Kelly арестовали за детскую порнографию Фото: instagram.com/rkelly

Известного американского певца R Kelly, которого ранее обвинили в домогательствах и насилии, арестовали в четверг вечером, 11 июля, по обвинению в детской порнографии и уклонении от правосудия. Об этом пишет The New York Times.

Кстати, узнайте также, за что американского рэпера Криса Брауна ранее арестовали в Лос-Анджелесе:

По словам помощника окружного прокурора в штате Иллинойс Джозефа Фитцпатрика, обвинение включает в себя 13 пунктов.

"Обвинительный акт включает в себя обвинения в детской порнографии, соблазнение несовершеннолетних, а также в уклонение от правосудия", – отметил он.

Известно, что в июне проходило слушание в суде, на котором певец заявил о непризнании себя виновным. В целом же против него выдвинули 21 обвинение в сексуальном насилии.

Напомним, ранее R Kelly был признан виновным в изнасиловании. Суд вынес официальный приговор музыканту, чье настоящее имя Роберт Сильвестр Келли.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram