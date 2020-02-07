Скандальную участницу Spice Girls могут лишить опеки над дочерью

Экс-супруг Мел Би требует полную опеку над девочкой

Мелани Браун Фото: Getty Images

Бывшая участница группы Spice Girls Мелани Браун рассталась со своим мужем Стивеном Белафонте еще в 2017 году но так не удалось окончательно уладить конфликт. Сейчас мужчина хочет получить полную опеку над их общей 8-летней дочкой Мэдисон, сообщает издание TMZ.

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Сообщается, что Стивен Белафонте никак не может смириться с тем, что после громкого расставания с Мел Би вынужден делить с ней общую дочь Мэдисон. Через 3 года после официального развода мужчина путем судебного решения требует полную опеку над девочкой.

Так, продюсер подал в суд, аргументируя свое решение тем, что на протяжении длительного времени оставался единственным опекуном ребенка. По словам Стивена, его экс-супруга Мелани совсем не занималась воспитанием Мэдисон после своего переезда в Великобританию.

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В официальном заявлении продюсер также заверил, что не будет становиться на пути Мел Би, если она захочет провести время с девочкой. Однако он требует, чтобы все встречи проходили в Лос-Анджелесе. Стоит отметить, что ранее бывший муж утверждал, что мать подвергала дочь вербальному и психологическому насилию.

Пока суд лишь рассматривает обращение Стивена получить полную юридическую и физическую опеку над 8-летней Мэдисон.

Напомним, ранее на Мелани Браун подал в суд ее бывший стилист, который требует от Мел Би немалую сумму.

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