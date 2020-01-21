Скандальный актер Алексей Панин высказался о ситуации между Россией и Украиной

Артист также заявил, что скучает по украинской певице Ирине Билык

Алексей Панин Фото: instagram.com/actor_ap

Известный российский актер Алексей Панин, который ранее опроверг информацию об эмиграции, неожиданно высказался о ситуации между Россией и Украиной. Отметим, что СБУ запретила Панину, который посещал Крым и негативно отзывался об украинцах, въезд на территорию Украины.

Как Олег Винник оказался в одном видео с артистами, которым запрещен въезд в Украину:

Теперь же скандальный Алексей Панин заявил, что считает Россию агрессором и сожалеет, что его страна "развязала эту никому не нужную войну". Кроме того, по словам актера, он скучает по Киеву и по своей подруге, украинской певице Ирине Билык.

"Я очень соскучился по моей любимой Ирочке (Ирине Билык, – ред.) и по Киеву. Это было прекрасное время. Мы пели, пили, снимали кино и радовались жизни. Как же жаль, что Россия развязала эту никому не нужную "войну" с Украиной. Простите нас, Украинцы!", – написал Панин в Instagram и добавил клип Ирины Билык "Мы будем вместе", в котором сыграл главного героя.

INSTAGRAM

Подписчики в своем большинстве позитивно отреагировали на слова Алексея Панина: "Спасибо за правильные слова и честную, открытую позицию".

Ранее мы также писали, что в Украину едет с концертом российский певец Александр Серов, который выступал в аннексированном Крыму.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.