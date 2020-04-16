Скандальный Антин Мухарский признался, что пытался себя отравить

Шоумен несколько раз думал о самоубийстве

Известный шоумен Антин Мухарский стал гостем рубрики "Кава з перцем" в программе "Зірковий шлях", которая выходит по будням в 9:30 на телеканале "Украина". Во время разговора с журналистом Мухарский признался, что делал попытки отравиться. Впрочем, 4,5 года после расставания с экс-женой Снежаной Егоровой Антин называет адовыми.

Со Снежаной Егоровой шоумен прожил в браке девять лет, и еще четыре с половиной между ними продолжалась судебная тяжба. Ведь у Антина со Снежаной трое детей, а по брачному контракту в случае развода муж должен выплачивать по тысяче долларов алиментов на каждого ребенка.

Смотрите полное интервью с Антином Мухарским:

"Когда в апреле-мае 2014 года, то есть это уже было начало войны, я понимаю, что мой проект закрыли, а концертов нет, ничего нет, прибыли нет, началась инфляция катастрофическая, то есть доллар стоил 8, затем 12, затем 18 и затем... 24 тысячи я плачу, да, но считают по курсу доллара на день НБУ. Это действительно были моменты, когда долгов было что-то более 2,5 миллиона гривен, понимаете. И меня загоняли реально в долговую яму, повсюду носилось: должник! Алиментщик, подонок, негодяй, нацист, фашист, посмотрите, кинул детей и т. д. Я чуть не, как говорится, вообще не оказался, я не знаю, в тюрьме или где-то еще. То есть это была реальная рейдерская атака на всю недвижимость, на мою жизнь, в конце концов, это очень серьезно", – вспоминает Антин Мухарский.

Как-то в семь утра в дом родителей Антина ворвались неизвестные, чтобы арестовать недвижимость, четверть которой принадлежала Мухарскому.

"У мамы сердечный кризис, отца забирают в больницу, понимаете? И ты становишься просто как этот кот Леопольд, который наглотался "озверина", то есть у тебя клыки такие вырастают, шерсть на загривке, ты превращаешься в такого кабана, который готов убивать. И понимаешь, что это не на жизнь, а на смерть идет история. И все эти всякие черная земля, соль, волосы, перья черной курицы находились, конечно, а как же! Я не буду там говорить, была попытка отравления. Это был ад, это было 4,5 года ада", – признается Мухарский.

Шоумен Антин Мухарский Фото: Facebook-страница Антина Мухарского

В этот период Антин даже задумывался о самоубийстве.

"Вы знаете, состояние перманентного самоубийства – это нормальное состояние для художника. Один там какой-то нервный срыв и... А что? Вот идешь по Московску мосту, прыг в воду, и все, закончилось", – подытожил шоумен.

Напомним, ранее Снежана Егорова рассказала, платит ли Антин Мухарский алименты.

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