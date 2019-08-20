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Скандальный дуэт ANNA MARIA выступит на Новой волне 2019: реакция сети

Артистки стали участницами российского конкурса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:21
ANNA MARIA
ANNA MARIA
Фото: instagram.com/annamariaduet

Российский конкурс Новая волна 2019 будет проходить в Сочи с 24 по 29 августа. Еще весной появилась новость, что Украина тоже будет принимать участие в нем – скандальный дуэт ANNA MARIA выступит на конкурсе.

Кроме того, стало известно, что от Украины выступит еще один конкурсант – Taras. Примечательно, что исполнитель является участником Молодежной оперной программы Большого театра России.

INSTAGRAM

Однако дуэт ANNA MARIA более популярен в Украине и после участия в Нацотборе на Евровидение имеет скандальную репутацию, поэтому критика в сети обрушилась именно на него. Так, Анна и Мария Опанасюк на своей странице в Instagram анонсировали выступление на Новой волне 2019 и обратились к подписчикам с просьбой поддержать их.

"Друзья! В этом году мы представляем Украину на Международном конкурсе "Новая волна". После отбора на Евровидение нам писали люди из разных стран – Германия, Канада, Азербайджан, Латвия. Спрашивали о нашем творчестве, где можно нас услышать и увидеть. Конкурс "Новая волна" транслируется на много стран, а по спутнику – почти на всю планету. Вот мы хотим для людей планеты Земля показать свою музыку. Достойно представить страну. Участвует около 13 стран, и мы посчитали, что неправильно, если Украина, где самые душевные песни и красивые голоса, не будет представлена. Уже через несколько дней начнутся конкурсные дни и нам важна ваша поддержка", – заявили артистки.

Украинский дуэт ANNA MARIA выступит на Новой волне 2019
Украинский дуэт ANNA MARIA выступит на Новой волне 2019
Фото: instagram.com/annamariaduet

Поклонники пожелали звездным сестрам удачи, однако негатива ANNA MARIA избежать не удалось. Многие украинцы считают, что после выступления на российском конкурсе ANNA MARIA не должны возвращаться в Украину:

  • "Назад не повертайтесь".
  • "Это всё здорово, но Новая Волна проходит в Сочи, на территории России. Как же ваши клятвы после отбора на Евровидение, что в Россию ни ногой, да никогда в жизни...?! Знаете, как-то обидно".
  • "Мы с этой страной воюем. Наши ребята побеждают. Именно те, благодаря которым вы можете спокойно выступать и даже в Россию ездить. Я вас уважал до этого. Даже на отборе сочувствовал, так как семью нельзя передавать. Но такое..."

На комментарии в сети артистки не реагируют.

Отметим, ранее дуэт ANNA MARIA принимал участие в Нацотборе на Евровидение 2019, однако в финале девушки так и не выступили, так как не признали аннексию Крыма.

Смотрите также видео о том, почему Украина не принимала участия в Евровидении 2019:

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